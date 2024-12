Perugia nadal niepokonana! Dziesiąte zwycięstwo ekipy Semeniuka

Perugia była niekwestionowanym faworytem tego meczu. Drużyna trenera Angelo Lorenzettiego należy do ścisłej czołówki ligi włoskiej. Monza z kolei zadomowiła się na drugim biegunie ligowej tabeli.

Wbrew oczekiwaniom to gospodarze rozpoczęli lepiej. Prowadzili 5:2, a do ich zdobyczy po punkcie dołożyli Kamil Semeniuk i Wassim Ben Tara, którzy popsuli zagrywki. Perugia szybko doprowadziła do wyrównania, jednak to zespół z Monzy przez dłuższy czas był o punkt lub dwa z przodu. Pierwsze prowadzenie w tej partii (16:17) dał gościom atakujący. Z przyjęciem jego zagrywki nie poradził sobie Erik Rohrs. Do końca premierowej odsłony toczyła się zacięta rywalizacja. Ostatecznie górą byli siatkarze Mint Vero Volley po skutecznym bloku na Ben Tarze (25:23).

Porażka mocno podrażniła siatkarzy Perugii. Po zmianie stron całkowicie przejęli kontrolę nad grą. Rozpoczęli od prowadzenia 6:1, a z biegiem seta tylko je powiększali i pewnie wygrali 25:15. W trzeciej odsłonie ekipa z Monzy wróciła do solidnej gry, ale dorównywała Perugii tylko do stanu 13:13. Później dwa asy serwisowe zanotował wprowadzony na boisko Sebastian Solé. Z zagrywki zapunktowali też Simone Gianelli i Augustin Loser. Perugia wygrała 25:17 i wyszła na prowadzenie 2:1. Ostatni set był bardziej emocjonujący. Do stanu 17:17 toczyła się walka punkt za punkt. Końcówka należała do Perugii, która zanotowała dziesiąte zwycięstwo w rozgrywkach i pozostała liderem rozgrywek.

Kamil Semeniuk zdobył dziewięć punktów, w tym siedem atakiem i dwa blokiem.

Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia 1:3 (25:23, 15:25, 17:25, 20:25)

Sir Susa Vim Perugia: Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Roberto Russo, Simone Gianelli, Oleh Płotnicki, Agustin Loser, Massimo Colaci (L) oraz Jesús Herrera Jaime, Yūki Ishikawa, Sebastian Solé,

Mint Vero Volley Monza: Thomas Beretta, Fernando Kreling, Ivan Zaytsev, Taylor Averill, Arthur Szwarc, Erik Rohrs, Marco Gaggini (L) oraz Luka Marttila, Ibrahim Lawani, Gabriele Di Martino, Filippo Mancini,

CM, Polsat Sport