Łukasz Żygadło w kadrze meczowej na mecz PlusLigi! Wielki powrót 45-latka

Utytułowany zawodnik znalazł się w składzie na poniedziałkowe spotkanie w wyniku problemów zdrowotnych pierwszego rozgrywającego drużyny, którym jest Quinn Isaacson. 45-latek pojawił się również na zdjęciach z ostatniego treningu częstochowian. W spotkaniu z Treflem Gdańsk ma zagrać ze swoim "klasycznym" numerem - 15.

Żygadło przez wiele lat prowadził grę siatkarskiej reprezentacji Polski, a od sezonu 2023/2024 pełni rolę dyrektora sportowego z zespole spod Jasnej Góry. To on odpowiedzialny jest za ściągnięcie do klubu m.in. dwóch rewelacji obecnych rozgrywek: Patrika Indry i właśnie Isaacsona.

Za nami ostatni element przygotowania przed dzisiejszym meczem z Treflem Gdańsk. 🩵💙



Rozruch zaliczony! ✊✊



Więcej zdjęć na FB!

— KS_Norwid_Czestochowa (@KsNorwid) December 2, 2024

45-letni rozgrywający ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest wicemistrzem świata z 2006 roku, srebrnym medalistą Pucharu świata z 2011 roku oraz brązowym medalistą mistrzostw Europy - również z 2011 roku. Wygrał także Ligę Światową w 2012 roku, po raz pierwszy w historii Polski.

Dorobek klubowy Żygadły również jest imponujący. Trzykrotnie zdobył najcenniejsze trofeum - Puchar za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Tyle samo razy triumfował w Klubowych Mistrzostwach Świata. Do tego może dołożyć medale za grę w ligach: polskiej, włoskiej, greckiej, tureckiej, irańskiej i katarskiej.

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa to rewelacja obecnego sezonu PlusLigi. Drużyna prowadzona przez Cezara Douglasa Silvę to po 13. kolejkach szósta siła w lidze.