LM siatkarzy: Kiedy grają polskie kluby? Mecze 3. kolejki – transmisje TV i stream online

Rywalizację w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów rozpoczną we wtorek siatkarze PGE Projektu Warszawa. W grupie A dojdzie do starcia dwóch niepokonanych do tej pory drużyn, bowiem rywalem podopiecznych trenera Piotra Grabana będzie niemiecki Berlin Recycling Volleys. Jest to dobrze znany zespół - występuje w nim dwóch Polaków, Jan Fornal i Adam Kowalski, a także wielu zawodników, którzy w minionych sezonach grali w PlusLidze. Trenerem jest Brytyjczyk Joel Banks, który wcześniej prowadził PGE GiEK Skrę Bełchatów.

W grupie C lider Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się na wyjeździe z włoskim Allianz Milano. Obie drużyny nie poniosły jeszcze porażki w tej edycji LM, jednak ekipa z Mediolanu straciła punkt, wygrywając po tie-breaku z belgijskim Knack Roeselare i zajmuje obecnie drugie miejsce. Włoski zespół to najtrudniejszy przeciwnik podopiecznych trenera Michała Winiarskiego w pierwszej fazie rozgrywek.

Jastrzębski Węgiel, finalista dwóch ostatnich edycji LM, w środę zmierzy się z SVG Luneburg. Niemiecka drużyna, podobnie jak jastrzębianie, nie poniosła jeszcze porażki w grupie E, jednak straciła punkt w starciu z francuskim Chaumont VB 52. Jastrzębianie mierzyli się z ekipą z Luneburgu także w fazie grupowej poprzedniego sezonu rozgrywek i dwukrotnie pokonali ją za trzy punkty.

Format i zasady Ligi Mistrzów nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich lokat plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) postanowiła jednak wrócić do formuły Final Four. Po wyłonieniu czterech najlepszych zespołów zostanie ogłoszony gospodarz turnieju finałowego.

W Pucharze CEV rywalizuje Asseco Resovia. Broniąca trofeum drużyna z Rzeszowa w 1/8 finału zmierzy się w środę u siebie z czeskim klubem VK Lvi Praga.

W 1/8 finału Pucharze Challenge zagrają siatkarze Bogdanki LUK Lublin. Ich pierwszy mecz z francuskim Tourcoing Lille Metropole odbędzie się we wtorek w Lublinie.

Mecze polskich klubów siatkarskich w europejskich pucharach - transmisje:

2024-12-03: PGE Projekt Warszawa – Berlin Recycling Volleys (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1) /Liga Mistrzów - grupa A

2024-12-03: Allianz Milano – Aluron CMC Warta Zawiercie (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1) /Liga Mistrzów - grupa C

2024-12-03: Bogdanka LUK Lublin – Tourcoing Lille Metropole (wtorek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 2) /Puchar Challenge - 1/8 finału

2024-12-04: Asseco Resovia Rzeszów – VK Lwy Praga (środa, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport 1) /Puchar CEV – 1/8 finału

2024-12-04: SVG Luneburg – Jastrzębski Węgiel (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport 1) /Liga Mistrzów – 1/8 finału

Pozostałe transmisje LM siatkarzy:

2024-12-03: Helios Grizzlys Giesen – Vero Volley Monza (wtorek, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport 3) /Liga Mistrzów - grupa B



2024-12-04: Halkbank Ankara – Sir Sicoma Monini Perugia (środa, godzina 15.45; transmisja – Polsat Sport 2) /Liga Mistrzów - grupa D

2024-12-04: Hypo Tirol Innsbruck – Knack Roeselare (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 2) /Liga Mistrzów - grupa C

2024-12-04: ACH Volley Lublana – Greenyard Maaseik (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 3) /Liga Mistrzów - grupa A



2024-12-05: Olympiakos Pireus – Fenerbahce Medicana Stambuł (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 3) /Liga Mistrzów - grupa B.

RM, Polsat Sport, PAP