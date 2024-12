Włoszki pokonały Niemki w meczu towarzyskim

"Italia" objęła prowadzenie już w 11. minucie. Michela Cambiaghi wykorzystała błąd Sarai Linder, która nieskutecznie wyprowadzała piłkę z linii obrony, a następnie idealnie obsłużyła podaniem Agnesę Bonfantini. Napastniczka Fiorentiny pewnym strzałem trafiła do siatki.



W pierwszej połowie wynik się już nie zmienił.



Sześć minut po wznowieniu gry Niemki doprowadziły do wyrównania. Vivien Endemann idealnie dośrodkowała na głowę Felicitas Rauch, a 28-latka zdobyła bramkę. Laura Giuliani miała piłkę na rękach, ale nie zdołała skutecznie interweniować.

Niemki miały kolejne szanse, by trafić do siatki, lecz to Włoszki po raz drugi wyszły na prowadzenie. Błąd popełniła bramkarka Ena Mahmutovic, która co prawda poradziła sobie z jedną z rywalek, ale na nadbiegającą Sofię Cantorę to nie wystarczyło. Napastniczka Juventusu wykorzystała sytuację i zrobiło się 2:1 dla Włoszek.



Więcej goli już nie padło. Włoszki ograły Niemki 2:1.

Niemcy - Włochy 1:2 (0:1)

Bramki: Rauch 51 - Bonfantini 11, Cantore 74.

Niemcy: Mahmutovic - Gwinn (80 Wolter), Doorsoun-Khajeh, Minge (46 Grawe), Linder (46 Kleinherne) - Senss (70 Dallmann), Rauch - Endemann, Buhl (62 Zicai), Hoffmann (62 Schuller) - Freigang.

Włochy: Giuliani - Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin - Bergamaschi (79 Greggi), Caruso (79 Oliviero), Giugliano (79 Schatzer), Bonfantini (58 Bonansea) - Beccari (57 Cantore), Cambiaghi (89 Giacinti).

Żółte kartki: Wuck (poza boiskiem) - Di Guglielmo, Caruso, Giuliani.

