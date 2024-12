Piłkarska reprezentacja Polski kobiet zmierzy się we wtorek z Austrią w rewanżowym meczu barażowym, którego stawką jest awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu Austria - Polska na Polsatsport.pl.

W pierwszym starciu w Gdańsku biało-czerwone wygrały 1:0 po golu Natalii Padilli-Bidas.

- Jestem niezwykle szczęśliwa z tego gola. Cieszę się tym bardziej, że strzeliłam go w mieście, skąd pochodzi moja rodzina. Ciężko pracowałyśmy na wygraną. We wtorek czeka nas kolejny finał. Ten pierwszy za nami. Do drugiego spotkania podejdziemy z dużym optymizmem i wiarą w zwycięstwo - zapewniła skrzydłowa reprezentacji Polski.

Seniorska reprezentacja kobiet jeszcze nigdy w historii nie uczestniczyła w mistrzostwach Europy. Polskie piłkarki stoją zatem przed wielką szansą, gdyż mają jednobramkową zaliczkę i do awansu wystarczy im remis.

We wtorek zostaną rozegrane też pozostałe mecze barażowe. W mistrzostwach Europy w Szwajcarii wystąpi 16 zespołów. Tytułu bronić będzie reprezentacja Anglii, która jako gospodarz wygrała Euro 2022.

Relacja live i wynik na żywo meczu Austria - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:15.

PAP