Pierwszy mecz jego podopieczni wygrali we własnej hali 28:16. Obie drużyny spotkały się w 5. kolejce i była to w ogóle ich pierwsza konfrontacja. Płocczanie przed tamtym meczem nie mieli jeszcze żadnego punktu na swoim koncie, a rywale cieszyli się z remisu wywalczonego w pojedynku z rewelacyjnym Sportingiem Lizbona, wówczas liderem tabeli grupy A.

Po meczu, rozegranym 17 października, trener Xavi Sabate podkreślał, że choć jego drużyna wygrała wysoko, to wcale nie było to łatwe spotkanie. Na dodatek, cztery dni wcześniej płocczanie zagrali ligowy mecz z Industrią Kielce, zakończony zwycięstwem i ogromnym skandalem, który opisywała prasa krajowa i zagraniczna.

„Kilka dni temu zagraliśmy bardzo trudne spotkanie i wiele się wydarzyło, nie mieliśmy czasu na właściwe przygotowanie się do tego pojedynku. A rywal był trudny, zremisował ze Sportingiem, grał jak równy z równym z PSG w Paryżu. Kluczem do zwycięstwa był dobry start, pomagała obrona i fantastyczny Mirko Aliovic. Były różne momenty w tym spotkaniu, dobra gra w ataku, obronie i dodatkowo mieliśmy w bramce Mirko” - komentował trener.

Teraz sytuacja jest nieco inna. Orlen Wisła miała czas na przygotowania, wcześniej wysoko wygrywała swoje pojedynki w krajowych rozgrywkach, także ten w Lidze Mistrzów z Fredericią Handbold Klub (30:21), po którym wróciła na 6. miejsce w tabeli grupy A, które koniecznie trzeba utrzymać.

„To bardzo ważny mecz dla obu drużyn w hali ze świetną atmosferą, gdzie bez wątpienia kibice będą próbowali wywrzeć na nas dużą presję, ale myślę, że to będzie dla nas taki element napędowy. Wiemy, co musimy zrobić, aby wygrać to spotkanie. Jesteśmy bardzo zmotywowani” – zapewnił trener Sabate.

Podobne nastawienie mają wszyscy piłkarze płockiej drużyny.

„Dla nas to kolejny kluczowy mecz. Wiemy, że nie będzie łatwo grać tam, przed ich kibicami i na pewno będzie to skomplikowana rywalizacja, ponieważ oni również potrzebują punktów, aby zapewnić sobie miejsce w play off. Przygotowujemy się tak samo jak zawsze i damy z siebie wszystko, aby wygrać” – zapowiedział skrzydłowy Tim Cokan.

Pojedynek 10. kolejki grupy A LM Eurofarmu Pelister i Orlen Wisły Płock zostanie rozegrane 4 grudnia. Początek o godz. 20.45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP