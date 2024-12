PZPN nie chce wybitnego piłkarza. Ostra reakcja Grzegorza Laty! "Tak się nie robi”

PZPN-owi nie spodobały się krytyczne publikacje Dziekanowskiego pod adresem prezesa Cezarego Kuleszy i selekcjonera Michała Probierza. Część środowiska uznała, że zablokowanie „Dziekana”, to kneblowanie ust, tłumienie krytyki.

- Dariusz Dziekanowski niekoniecznie musi być człowiekiem z mojej bajki, natomiast ingerencja zarządu PZPN-u w demokratyczny wybór wybitnych reprezentantów Polski, którzy tworzyli historię naszej piłki jest trochę niepotrzebna – powiedział nam Zbigniew Boniek.

Roman Kosecki: Mogę się wycofać z KWRP

W ostatnim programie Cafe Futbol zareagował z kolei Roman Kosecki. - Co do Klubu Wybitnego Reprezentanta, to powiem szczerze, że nie wiem, czy teraz w ogóle pójdę na jego zebranie. Po prostu nie chcę uczestniczyć w tego rodzaju sprzeczkach. Mam 69 występów w reprezentacji, ale nie grałem na ME czy MŚ. Mogę się wycofać z tego klubu tak naprawdę, jeżeli komuś tam przeszkadzam – powiedział „Kosa”.

Grzegorz Lato komentuje wojnę o "Dziekana"

Na łamach Polsatu Sport, stanowisko w wojnie o „Dziekana”, zajął Grzegorz Lato.

- Nie byłem na wyborach Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski, nie zostałem na nie zaproszony. Ja wyznaję jedną zasadę, że we własne gniazdo, przepraszam za wyrażenie, się nie s**, nie robi się tego – wypalił dwukrotny medalista MŚ i IO.

- Jak się komuś coś w polskiej piłce nie podoba, to można sobie przecież siąść z prezesem Kuleszą porozmawiać o tym, czy o tamtym. A jak już zaczynają niektórzy publicznie prać brudy, to do czego to doprowadzi – łapie się za głowę Grzegorz Lato.

- Darkowi też można przypomnieć jego występy. Nie wszystkie przynosiły mu chlubę – wtrącił Lato, mając na myśli fakt nagłego odejścia Dziekanowskiego ze sztabu Leo Beenhakkkera.

W październiku 2008 r. Grzegorz Lato został prezesem PZPN-u, gdy kadrę, od pond dwóch lat, prowadził Holender i najpierw awansował z nią na Euro 2008, by na turnieju w Austrii przegrać 0:2 z Niemcami, 0:1 z Chorwacją i remisując 1:1 z gospodarzami.

- Tamten okres pamiętam dobrze, bo Holender wydał polecenie, żeby nikogo nie wpuszczać do szatni po meczu ze Słowenią, jaki na wyjeździe przegraliśmy 0:3. Wie pan, ja jako właściciel nie miałem prawa wejść (śmiech) i pracownik będzie o tym decydował, czy ja mogę podziękować zawodnikom za mecz, mimo że przegrali. Gdy wchodziłem do szatni ochrona nawet nie drgnęła. Przecież zdawała sobie sprawę z tego, że to ja im płacę. Wszedłem, zacząłem dziękować chłopakom, a Leo tyłkiem się do mnie odwrócił i udawał głupka. Dlatego ja wtedy pojechałem równo w wywiadzie, mówiąc, że pan Beenhakker już u nas nie pracuje – wspomina pożegnanie z Leo Grzegorz Lato.