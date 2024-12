Reprezentacja Węgier, współgospodarza mistrzostw Europy piłkarek ręcznych, w piątek w Debreczynie będzie kolejnym rywalem Polek w drugiej rundzie mistrzostw Europy. Madziarki to jeden z najczęstszych rywalek Biało-Czerwonych w historii. Relacja live i wynik na żywo meczu Węgry - Polska na Polsatsport.pl.

- Zagramy ze współgospodarzem. Hala będzie "żyła". Będzie gorąco. Musimy skupić się na sobie, bo jeżeli nie wyeliminujemy błędów własnych, to niezależnie z kim zagramy, to zawsze będzie nam ciężko. Pokazałyśmy już na turnieju, że potrafimy grać bardzo twardą obroną, a w ataku z "chłodną głową" - powiedziała Karolina Kochaniak-Sala.

Rozgrywająca Zagłębia Lubin w czwartkowym meczu ze Szwecją zdobyła setną bramkę w narodowych barwach i ma już ich na koncie 103.

W tegorocznym Euro Węgierki wygrały wszystkie spotkania pierwszej rundy, w tym ze Szwecją. Drugą fazę zaczęły od zwycięstwa nad Czarnogórą 26:20.

Mogą pochwalić się bogatą historią piłki ręcznej. Reprezentacja tego kraju brała udział we wszystkich dotychczasowych turniejach Euro, począwszy od 1994 roku. Takim statusem szczycą się jeszcze tylko Dania, Niemcy i Norwegia.

Węgry w ME zdobyły cztery medale, w tym złoty (2000) i trzy brązowe (1998, 2004, 2012). Drużyna mającego ukraińskie korzenie szkoleniowca Vlagyimira Golovina jest pod presją. Zespół ma za zadanie wrócić na podium ME. Tym bardziej jest to istotne, że poprzedni turniej tej rangi kompletnie się nie udał podopiecznym tego trenera (11. miejsce).

Golovin preferuje szybki styl gry, w którym Katrin Klujber, Petra Vamos i Csenge Kuczora są nowymi i młodymi gwiazdami węgierskiej reprezentacji. Ostatnią ostoją jest duet bramkarski Blanka Bode-Biro i Zsofi Szemerey.

Węgry to po Rumunii najczęstszy rywal biało-czerwonych. W 82 dotychczasowych starciach Polki wygrały tylko 13 razy, aż 64 razy zwyciężały przeciwniczki, a pięciokrotnie notowano remis.

Początek meczu w piątek o godz. 20.30. Wcześniej, o 15.30 w "polskiej" grupie Szwecja zagra z Rumunią, a o 18.00 Francja z Czarnogórą. Z każdej z grupy drugiej fazy do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny. Finał zaplanowano na 15 grudnia w Wiedniu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Węgry - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

