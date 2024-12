Bolesny uraz siatkarza ZAKSY! Nie zdołał dokończyć meczu (WIDEO)

W meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – GKS Katowice (3:1) w 15. kolejce PlusLigi urazu doznał libero kędzierzynian Erik Shoji. Siatkarz musiał opuścić boisko i do końca spotkania nie wrócił już do gry.

Sytuacja miała miejsce w drugim secie spotkania ZAKSY z GKS. Podczas akcji przy stanie 16:19 Erik Shoji ruszył za piłką. Siatkarz upadł na parkiet i po chwili złapał się za łydkę. Nie wiadomo, czy doznał urazu, czy też był to jedynie bolesny skurcz. Zdołał opuścić boisko o własnych siłach i poddał się zabiegom masażystów.

Do końca meczu Shoji nie wrócił już do gry. Zmienił go Maciej Nowowsiak, który dokończył spotkanie. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała GKS Katowice 3:1 i zajmuje piąte miejsce w tabeli PlusLigi.

Erik Shoji - uraz w meczu ZAKSA - GKS w materiale wideo: