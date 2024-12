Oba zespoły straciły już szanse na awans do strefy medalowej. Zespół z Czarnogóry co najwyżej będzie mógł zagrać w meczu o 5. miejsce w turnieju.

Ostatnim razem, podczas Euro 2022, kiedy po raz pierwszy trzy kraje zorganizowały imprezę, Czarnogóra wykorzystała atut własnego terenu i sięgnęła po brązowy medal. To jej drugie miejsce na podium w historii ME po tytule w 2012 roku. Tamto cudowne pokolenie wicemistrzyń olimpijskich z Londynu z Bojaną Popovic i Katariną Bulatovic zakończyło kariery. Jest za to, ale już w roli trenerki, Suzana Lazovic.

Doświadczenie Lazovic na najwyższym poziomie trenerskim jest jednak niewielkie. Ostatnie trzy lata spędziła w Chinach, gdzie poprowadziła reprezentację tego kraju do Mistrzostw Świata Juniorek w 2024 roku. Do jej głównych zadań należy też wypełnienie luki po zawodniczkach, które po braku kwalifikacji na igrzyska w Paryżu rozstało się z kadrą. Zastąpienie prawoskrzydłowej Jovanki Radicevic, zawodniczki z największą liczbą występów w reprezentacji i największą liczbą bramek dla reprezentacji Czarnogóry, nie jest jednak proste.

Zespół z Bałkanów do drugiej fazy awansował z zaliczonym zwycięstwem nad Rumunią (27:25). Rundę zasadniczą rozpoczął od porażek z Węgrami (20:26) i Francją (23:31). Z pewnością Polki będą musiały zwrócić baczniejszą uwagą na piątą w kolejności snajperkę turnieju. 27-letnia Durdina Jaukovic zdobyła dotąd 30 bramek. Lewa rozgrywająca jest etatową wykonawczynią rzutów karnych (11/13). Z kolei mózg drużyny, o rok młodsza Matea Pletikosic jest wiceliderką pod względem asyst - 24, 4,8 na mecz. Mająca francuskie pochodzenie bramkarka Armelle Attingre potrafi doskonałe występy (47 procent skuteczności z Węgrami) przeplatać ze słabszymi (17 z Francją).

Obie drużyny mierzyły się dotąd jedenaście razy. Biało-Czerwone wygrały tylko dwukrotnie, resztę zwycięstw została zapisana po stronie Czarnogóry.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Czarnogóra na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.

PAP