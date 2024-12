Indykpol AZS Olsztyn podejmie Trefla Gdańsk w drugim jednym z niedzielnych spotkań PlusLigi. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl.

Po 14 spotkaniach oba zespoły mają po 17 punktów i sąsiadują ze sobą w tabeli. Zarówno Trefl, jak i Olsztyn wygrali po pięć meczów, ale w aż dziewięciu ponieśli porażki. Z takim rezultatami póki co nie ma co myśleć o awansie do najlepszej "ósemki".

W poprzedniej kolejce drużyna Marcina Mierzejewskiego bez straty seta ograła Cuprum Stilon Gorzów. Gdańszczanie po niezwykle emocjonującym meczu wygrała ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa 3:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.