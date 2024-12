Dla beniaminka ze Śląska nie będzie to łatwy mecz. Na pięć rozegranych ostatnio spotkań, wygrali jedynie raz, a miało to miejsce ponad miesiąc temu, kiedy to do Będzina przyjechała ekipa z Nysy. Czy uda im się przełamać silną linię ataku drużyny z Podkarpacia?

Dwie ostatnie porażki w lidze sprawiły, że rzeszowianie będą musieli obejść się smakiem, jeśli chodzi o występ w Pucharze Polski. Najpierw przegrali na wyjeździe z Ślepsk Malow Suwałki 2:3, a następnie przed swoją publicznością z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle również po pięciu setach. Z pewnością podopiecznych Toumasa Sammelvuo nie mogą satysfakcjonować te wyniki, a zwłaszcza fakt niezakwalifikowania się do wspomnianego Pucharu Polski. Tym razem staną przed szansą, żeby poprawić morale w rywalizacji z Nowak-Mosty MKS Będzin.

Relacja live i wynik na żywo meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Szymon Stępień, Polsat Sport