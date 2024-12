W nocy z soboty na niedzielę Wolfdogs Nagoya podejmowało Suntory Sunbirds w SV. League. Drużyna Aleksandra Śliwki po niezwykle pasjonującym widowisku wygrała to spotkanie 3:2. W dużej mierze do zwycięstwa przyczynił się właśnie Polak.

Śliwka do Japonii przeniósł się po sześciu pełnych sukcesów latach spędzonych w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Początek Polaka w Azji zdecydowanie się jednak opóźnił, a wszystko za sprawą urazu kolana, z którym zmagał się od kilku miesięcy.

Pierwszy raz na boisko w SV. League Śliwka wybiegł na początku listopada. Już w swoim drogim spotkaniu zdobył statuetkę MVP, a to zapowiadało, że od tamtego momentu już wszystko będzie przebiegało bez zakłóceń.

Tak też się stało. W nocy z soboty na niedzielę jego Suntory Sunbirds wygrało 3:2 z Wolfdogs Nagoya, rewanżując się tym samym za porażkę 1:3 z poprzedniego dnia. Przyjmujący reprezentacji Polski był na boisku od początku do końca, dokładając cegiełkę do cennego triumfu. Zdobył 15 punktów, z czego aż 14 atakiem. Do tego dorobku dołożył jeden skuteczny blok.

Suntory Sunbirds to obecnie czwarta drużyna SV. League. Mistrzowie Japonii wygrali dotychczas 11 spotkań, a w pięciu musieli uznać wyższość rywali.