Zapraszamy na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem gościem Przemysława Iwańczyka będzie Valerjan Romanovski, badacz, propagator świadomego kontaktu z zimnem oraz rekordzista Guinnessa. Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Przed nami kolejny ciekawie zapowiadający się odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem w naszym studiu pojawi się Walerjan Romanovski. Urodzony w Wilnie badacz i propagator światowego kontaktu ma na swoim koncie nie tylko sukcesy sportowe, ale działania na rzecz Fundacji DKMS Polska, zajmującej się pomocą chorym na nowotwory krwi.

Zwycięzca Mazovia Marathon MTB 24H Marathon, na co dzień wykłada na wydziale Technologii Drewna Politechniki Warszawskiej. Sportem i aktywnością fizyczną zaraził się, jeszcze mieszkając w rodzinnej Litwie, gdzie uprawiał lekkoatletykę. Po przyjeździe do Polski zaczął trenować wyczynową jazdę na rowerze, a w wieku 26 lat sięgnął po pierwszy medal w zawodach Masters. Chwilę później z dużym sukcesem zaczął startować w ultramaratonach.

Jak sam twierdzi - kolarstwo długodystansowe wymaga ciągłej współpracy ze swoim ciałem, naturą oraz walki ze słabościami. To wszystko zapewnia nie tylko zdrowie fizyczne, ale również równowagę psychiczną. Valerjan od kilku lat jest również potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Podczas bicia rekordów Guinnessa współpracował z fundacją DKMS, której misją jest znalezienie dawcy szpiku kostnego i komórek macierzystych.

Polsat Sport Talk to kolejny podcast Polsatu Sport. W odróżnieniu od Siatcastu i Futbol Castu, które poświęcone są odpowiednio siatkówce i piłce nożnej, nie będzie on traktował o jednej konkretnej dyscyplinie. Do studia będą zapraszani goście, którzy na różnych polach i w różnym stopniu zajmują się sportem.



Premiera w poniedziałek o godzinie 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Po zakończeniu programu będzie on dostępny na kanale YouTube Polsatu Sport.

