Atalanta to wiodąca drużyna włoskiej Serie A. Ostatnią porażkę w lidze ponieśli pod koniec września, kiedy niespodziewanie przegrali z beniaminkiem, ekipą Como. Piłkarze Gian Piero Gasperiniego w Lidze Mistrzów są wciąż niepokonani. Są jednym z trzech klubów w całych rozgrywkach, który nie zaznał smaku porażki. W tym wyjątkowym gronie znajduje się również Inter Mediolan Simone Inzaghiego oraz Liverpool Arne Slota.

Śmiało można powiedzieć, że ten sezon nie układa się po myśli podopiecznych Carlo Ancelottiego. Ostatnie wyniki to istna sinusoida. W lidze hiszpańskiej okupują pozycję wicelidera, natomiast w Lidze Mistrzów nie wiedzie się aż tak dobrze. Na 36 drużyn w rozgrywkach, "Królewscy" zajmują 24. miejsce, co może lekko szokować kibiców tego klubu. Mało kto by pomyślał, że Real może znajdować aż tak nisko, zwłaszcza, że rok temu zwyciężyli pokonując w finale niemiecką Borussię Dortmund 2:0.

Do kadry meczowej wraca dwóch Brazylijczyków - Vinicius Junior i Rodrygo. Obaj z pewnością dodadzą jeszcze większej jakości w rywalizacji z solidną ekipą "Nerazzurrich". Komplet punktów w rywalizacji z rozpędzoną Atalantą może uspokoić trudną sytuację w zespole.

Relacja live i wynik na żywo meczu Atalanta Bergamo - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Szymon Stępień, Polsat Sport