Trener podjął decyzję. Reprezentant Polski poza kadrą na ważny mecz

Puchacz dołączył do drużyny z Kilonii w sierpniu 2024 roku, jednak jego forma w nowym klubie pozostawia wiele do życzenia. W obecnym sezonie rozegrał 10 z 13 możliwych meczów w Bundeslidze, nie zdobywając żadnej bramki i notując tylko jedną asystę. W podstawowej jedenastce pojawiał się zaledwie w 38% spotkań, co potwierdza, że 25-latek ciężko walczy o wywalczenie stałego miejsca w składzie. Decyzja o pominięciu go w kadrze meczowej może być sygnałem, że trener Rapp oczekuje od niego lepszej postawy.

Reprezentant Polski rozpoczął swoją karierę w Lechu Poznań, gdzie zadebiutował w 2017 roku. W swojej karierze grał również na wypożyczeniach w Zagłębiu Sosnowiec, GKS Katowice, Trabzonsporze, Panathinaikosie i 1. FC Kaiserslautern. Oprócz tego grał na stałe w Unionie Berlin, a obecnie w Holstein Kiel. Jego największymi osiągnięciami są mistrzostwo Turcji z Trabzonsporem w sezonie 2021/2022 oraz udział w Mistrzostwach Europy 2020 i 2024 z reprezentacją Polski. W barwach narodowych rozegrał 15 meczów, nie zdobywając bramki.

Polska kadra przygotowuje się do nadchodzących meczów w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2025. Najbliższe spotkania odbędą się 21 marca 2025 roku przeciwko Litwie oraz 24 marca 2025 roku przeciwko Malcie. Puchacz był dotąd stałym bywalcem w kadrze Michała Probierza, ale jego nierówna gra w klubie może utrudnić mu utrzymanie miejsca także w tym składzie.