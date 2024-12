W niedzielę na parkiecie w Nysie odbędzie się emocjonujące starcie w ramach 16. kolejki PlusLigi, w którym PSG Stal Nysa zmierzy się z Asseco Resovią Rzeszów. Obie drużyny przystępują do tego meczu w odmiennych nastrojach. Rzeszowianie wrócili na zwycięską ścieżkę po ostatnim meczu z Nowak-Mosty MKS Będzin, wygrywając 3:1 na własnym terenie.

Wcześniej, w sezonie, Resovia już miała okazję rywalizować ze Stalą Nysa, w meczu pełnym emocji, gdzie po przegraniu dwóch pierwszych setów i trudnej sytuacji w trzecim secie (12:16), ostatecznie odwrócili losy spotkania i wygrali, mimo że rywale mieli dwie piłki meczowe. Zespół z Nysy przystępuje do tego pojedynku po zwycięstwie 3:1 nad Barkomem Każany Lwów, co może być przełomowym momentem w ich niestabilnej formie w trakcie sezonu.

Przed tym meczem Stal przeżywała trudności, notując osiem porażek z rzędu, co doprowadziło do kryzysu w drużynie. Nowym trenerem został Francesco Petrella, który zastąpił Daniela Plińskiego. Dodatkowo goście z Rzeszowa również mierzyli się z nieoczekiwanymi zmianami – Paweł Zatorski przeszedł operację biodra, co zmusiło klub do pozyskania nowego libero, Dawida Ogórka, wypożyczonego z GKS-u Katowice na zasadzie transferu medycznego.

Relacja live i wynik na żywo meczu PSG Stal Nysa - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

ŁO, Polsat Sport