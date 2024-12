Czas na kolejny snookerowy turniej w Arabii Saudyjskiej. Tym razem najlepsi snookerzyści świata będą rywalizować w zawodach o anzwie Riyadh Snooker Championship 2024. Przypomnijmy, że rok temu snooker zadebiutował w tym kraju, a końcowym triumfatorem był legendarny Ronnie O'Sullivan.

To, co wyróżnia turniej w Arabii Saudyjskiej, to dodatkowa bila na stole - w kolorze złotym. Dzięki niej zawodnik ma szansę wbić breaka w wysokości 167 punktów, zamiast klasycznego 147.

W turnieju udział bierze 10 najlepszych snookerzystów świata oraz dwóch zawodników z tak zwanymi dzikimi kartami. W ćwierćfinale O'Sullivan zmierzy się z Dingiem, który rozegrał już swój mecz w ramach wcześniejszej rundy, rozbijając 4:0 Shauna Murphy'ego.

Czy będący ostatnio w kiepskiej formie "The Rocket" po raz kolejny wygra turniej w Arabii Saudyjskiej?

Relacja live i wynik na żywo meczu Ronnie O'Sullivan - Ding Junhui od godziny 22.00 na Polsatsport.pl.