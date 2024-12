Energa MKS Kalisz kontra PGE GROT Budowlani Łódź to inauguracyjne spotkanie 13. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Energa MKS Kalisz - PGE GROT Budowlani Łódź na Polsatsport.pl.

Te zespoły to swoje zupełne przeciwieństwa, jeśli chodzi o sytuację w tabeli. Kaliszanki walczą o utrzymanie w Tauron Lidze, a Budowlane plasują się w jej "czubie" i wiele wskazują na to, że w kwietniu staną do walki o medale.

ZOBACZ TAKŻE: Szczere słowa Kaczmarka po zwycięstwie Jastrzębskiego Węgla w LM. "Przetrwaliśmy"

12. kolejka zakończyła się dla siatkarek z Łodzi pomyślnie, choć niewiele brakowało, by uległy one ITA TOOLS Stali Mielec. Zawodniczki z Kalisza przegrały z kolei z Lotto Chemikiem Police 1:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa MKS Kalisz - PGE GROT Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.