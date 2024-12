KSW 101 w Paryżu. Wyniki na żywo

Nadszedł czas na drugą w historii galę KSW we Francji. W main evencie dojdzie do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrza organizacji w wadze lekkiej. Salahdine Parnasse (19-2, 4 KO, 7 Sub) będzie bronił pasa w starciu z Wilsonem Varelą (12-5, 5 KO, 4 Sub). Łącznie na kibiców czeka 10 pojedynków. Wyniki na żywo gali KSW 101 na Polsatsport.pl.

Walka Parnasse - Varela określana jest mianem "Le Classique". Będzie to w końcu starcie zawodnika z Paryża z zawodnikiem z Marsylii. Pierwszy z nich to aktualny czempion dwóch kategorii - piórkowej i lekkiej. W ostatnim występie w imponującym stylu pokonał Valeriu Mirceę. "Lew Atlasu" znokautował rywala efektownym wysokim kopnięciem. Z kolei jest obecnie na fali sześciu wygranych. Po raz ostatni "The Prototype" walczył w kwietniu tego roku. Wówczas wygrał z Marianem Ziółkowskim.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny Polak trafi do UFC? Nastąpił przełom w jego karierze

Poza walką wieczoru na kibiców czeka więcej interesujących potyczek. W co-main evencie Marcin Held skrzyżuje rękawice z Davym Gallonem, a Laid Zerhouni z Alainem Van De Mercktem. Łącznie na kibiców zgromadzonych w paryskiej La Defense Arenie oraz przed telewizorami czeka 10 pojedynków w formule MMA.

Przypomnijmy, że będzie to druga gala KSW we Francji. Największa polska organizacja po raz pierwszy zawitała nad Sekwanę w kwietniu tego roku. Wówczas w Adidas Arenie doszło do wspomnianych walk Parnasse'a z Mirceą i Vareli z Ziółkowskim.

Wyniki na żywo gali KSW 101 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

70,3 kg: Salahdine Parnasse (19-2) - Wilson Varela (12-5) – o pas kategorii lekkiej

70,3 kg: Marcin Held (29-10) - Davy Gallon (21-9-2-1NC)

83,9 kg: Laid Zerhouni (13-9, 1 NC) - Alain Van De Merckt (8-0)

77,1 kg: Romain Debienne (10-5) - Mickael Lebout (23-12-3)

79,0 kg: Artur Szczepaniak (11-3) - Alex Lohore (25-10)

70,3 kg: Ramzan Jembiev (5-2) - El Hadji Ndiaye (5-2)

65,8 kg: Ali Nahaye (14-4) - Eduard Kexel (10-1)

69 kg: Damien Peltier (10-9-1NC) - Nacim Belhouachi (3-3)

73 kg: Amaury Wako Zabo (2-0) - Maciej Rębacz (0-0

63,0 kg: Zakaria Hamou (2-0) - Andrzej Karkula (2-0)