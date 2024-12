Nikt się tego nie spodziewał! Rywalka Igi Świątek wycofała się z turnieju

Przygotowanie do nowego sezonu nabierają tempa. Iga Świątek bierze aktualnie udział w World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a następnie uda się już do Australii, gdzie wspólnie z innymi polskimi tenisistami wystąpi na United Cup. Wiemy już, że nie pojawi się tam piąta rakieta rankingu WTA - Qinwen Zheng.

Trzeba podkreślić, że zakończony dopiero co sezon, był najlepszym w wykonaniu Chinki. Najpierw tenisistka doszła do finału turnieju wielkoszlemowego Australian Open i na tym się nie skończyło. 22-letnia zawodniczka wygrała jeszcze trzy turnieje, choć najcenniejszym zwycięstwem było to z Paryża, gdzie sięgnęła po złoto igrzysk olimpijskich.

Choć swój ostatni mecz rozegrała ponad półtora miesiąca temu, to okazuje się, że podopieczna Pere Riby wciąż nie czuje się wystarczająco przygotowana do rywalizacji w przyszłym sezonie.

Zheng poinformowała na swoich mediach społecznościowych, że z przyczyn osobistych nie będzie rywalizować podczas United Cup na przełomie grudnia i stycznia. Zawodnicza skupi się natomiast na przygotowaniach już bezpośrednio pod kolejną edycję Australian Open, której start już 12 stycznia.

Szymon Stępień, Polsat Sport