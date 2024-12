Niedziela pełna siatkarskich emocji! Sprawdź plan transmisji

Na początek Trefl Gdańsk podejmie Bogdankę LUK Lublin. Goście mają za sobą nieco słabszy okres gry. W pięciu ostatnich spotkaniach ponieśli trzy porażki. To sporo jak na zespół, który mierzy w mistrzostwo kraju. Kibice są ciekawi, czy lublinianie w meczu przeciwko przeciętnie spisującemu się Treflowi pokażą się ze swojej najlepszej strony.

Następnie mający równie wysokie ambicje PGE Projekt Warszawa zmierzy się przed własną publicznością z beniaminkiem Nowak-Mosty MKS-em Będzin. Gospodarze wykorzystali w poprzedniej serii gier potknięcie Jastrzębskiego Węgla i po ograniu do zera Zaksy, zbliżyli się do lidera. Teraz nie powinni mieć większych trudności z zainkasowaniem trzech punktów w meczu przeciwko będzinianom. Goście bowiem seryjnie przegrywają spotkania, a w ostatniej kolejce nie sprostali nawet czerwonej latarni rozgrywek z Katowic.



Na koniec dnia PSG Stal Nysa podejmie wspomniany GKS. Katowiczanie, pomimo wygranej z Będzinem, nadal są na ostatnim miejscu w tabeli. Nysanie balansują natomiast na granicy strefy spadkowej.

Plan niedzielnych transmisji siatkarskich:

Trefl Gdańsk - Bogdanka LUK Lublin; 14:45, Polsat Sport 1, Polsat Box Go

PGE Projekt Warszawa - Nowak-Mosty MKS Będzin; 17:30, Polsat Sport 1, Polsat Box Go

PSG Stal Nysa - GKS Katowice; 20:30, Polsat Sport 1, Polsat Box Go