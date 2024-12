Zima, święta i sport. Te tradycje kultywujemy w Polsce od wielu lat

Okres świąteczno-noworoczny to dla wielu sportowców okazja do odpoczynku i spędzania czasu z najbliższymi. Są jednak takie dyscypliny sportu, w których wtedy się nie odpoczywa, bo rozgrywane są bardzo ważne zawody. Oto niektóre z nich.

Turniej Czterech Skoczni w Niemczech i Austrii



Od lat tysiące polskich kibiców w okresie przerwy świąteczno-noworocznej udaje się do Niemiec i Austrii. Wszystko po to, aby dopingować polskich skoczków w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. To cykl, w którym zawodnicy rywalizują na czterech obiektach. Zaczyna się 28 grudnia w Oberstdorfie, a kończy 6 stycznia w Bischofshofen.

Do tej pory pięciokrotnie Polacy wygrywali Turniej Czterech Skoczni:

- pierwszym z nich był Adam Małysz w legendarnym sezonie 2000/2001,

- później trzykrotnie dokonał tego Kamil Stoch w sezonach 2016/2017, 2017/2018 i 2020/2021,

- jeden triumf dołożył Dawid Kubacki w sezonie 2019/2020.

Czy w nadchodzących zmaganiach Polacy ponownie powalczą o czołowe lokaty?

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich



W Polsce od lat kultywuje się tradycje sportowe związane z okresem świąteczno-noworocznym. Dotyczy to zarówno inicjatyw klubów sportowych, jak i startów w międzynarodowych zawodach. W ostatnich latach normą stało się, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia rozgrywane są też mistrzostwa Polski w skokach narciarskich.

Często odbywały się 26 grudnia, w ostatnim roku zaplanowano je na 22 grudnia. W 2025 roku start zawodów przesunięto z kolei na 11 stycznia. Oznacza to, że tym razem nie będą poprzedzać Turnieju Czterech Skoczni, a odbędą się po jego zakończeniu.

Mecz noworoczny w Cracovii i mecz wigilijny Stali Mielec



Wieloletnią tradycją jest mecz noworoczny Cracovii. Po raz pierwszy rozegrano go w 1924 roku, co daje już ponad 100 lat. W Nowy Rok zbierają się piłkarze Cracovii oraz sztab szkoleniowy. Na boisku rywalizują obecni zawodnicy zespołu podzieleni na dwie drużyny. Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze i przy sporym zainteresowaniu widowni. W ostatnich latach na mecz przychodzi nawet do trzech tysięcy kibiców krakowskich Pasów.

Świąteczne tradycje piłkarskie kultywują także w Mielcu. Tamtejsza Stal rozgrywa mecz wigilijny. Wszystko zaczęło się w 2002 roku i od ponad dwóch dekad tradycja ta jest pielęgnowana. Spotkanie odbywa się na kilka dni przed 24 grudnia. Udział w nim biorą:

- piłkarze pierwszej drużyny,

- zawodnicy z zespołów młodzieżowych,

- sztab szkoleniowy,

- władze klubu,

- nawet kilkaset kibiców.

Biegi charytatywne



W całej Polsce organizowane są również biegi charytatywne, np. w świątecznych czapkach. Inicjatywy te są godne podziwu, ponieważ w grudniowym chłodzie amatorzy i profesjonaliści zbierają się, aby uprawiać sport i zbierać środki na szczytny cel. Przykładem są m.in.

- Sana Run,

- Bieg Wigilijny w Poznaniu.

Choć okres świąteczno-noworoczny sprzyja wyciszeniu i odpoczynkowi, to może być też doskonałym czasem na uprawianie sportu.