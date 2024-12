Manchester City kontra Everton to spotkanie 18. kolejki Premier League. Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester City - Everton na Polsatsport.pl.

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Anglii określany jest mianem "Boxing Day". Tego dnia rozgrywane są również kolejne mecze Premier League. W tym roku są to spotkania 18. serii gier.

W ostatnich tygodniach Manchester City był w poważnym kryzysie. Jedno zwycięstwo w 11 meczach to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań "The Citizens". Poskutkowało to spadkiem w tabeli. Drużyna Pepa Guardioli wypadła z czołowej "szóstki" ligi angielskiej.

Z kolei Everton broni się przed spadkiem. "The Toffees" mają kilka punktów przewagi nad strefą spadkową. W trzech spotkaniach poprzedzających starcie z City zespół z Liverpoolu zanotował dwa remisy i jedno zwycięstwo.

Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester City - Everton na Polsatsport.pl. Początek o 13:30.