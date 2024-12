Kolejna polska gwiazda siatkówki w rankingu najlepszych w 2024 roku

Joanna Wołosz zajęła piąte miejsce w rankingu najlepszych siatkarek 2024 roku, stworzonym przez zespół mediów społecznościowych Volleyball World. To już trzecia gwiazda polskiej siatkówki, która znalazła się w ujawnianym pozycja po pozycji zestawieniu.

Od 22 grudnia kolejne miejsca w rankingach top 10 siatkarek i siatkarzy są publikowane codziennie w social mediach Volleyball World. Pełne dziesiątki poznamy ostatniego dnia roku. Jak do tej pory twórcy zestawienia podali nazwiska zawodniczek sklasyfikowanych na miejscach od 10. do 5. oraz zawodników z miejsc od 10. do 4.

Już w pierwszych dniach publikowania listy znalazły się na niej dwie polskie gwiazdy. Na dziesiątej pozycji wśród pań umieszczono Agnieszkę Korneluk, a na dziewiątej wśród panów Wilfredo Leona.

W piątek do grona wyróżnionych dołączyła kolejna wielka postać naszej siatkówki - Joanna Wołosz. Według zespołu mediów społecznościowych Volleyball World rozgrywająca kadry Polski i włoskiego Prosecco Doc Imoco Conegliano była piątą najlepszą zawodniczką mijających dwunastu miesięcy.

"Wyjątkowa rozgrywająca w ciągu ostatniej dekady wyrobiła sobie markę jednej z najlepszych polskich siatkarek, a we Włoszech była też motorem napędowym potężnego Conegliano. W tym roku zadebiutowała na igrzyskach i pomogła reprezentacji Polski wywalczyć miejsce na podium Ligi Narodów" - napisano o Wołosz we wpisie ujawniającym jej miejsce.

Na Igrzyskach w Paryżu Wołosz dotarła z Biało-Czerwonymi do ćwierćfinału. Po ostatnim meczu Polek w turnieju olimpijskim poinformowała, że kończy reprezentacyjną karierę.

Jeśli chodzi o trofea, w kończącym się roku utytułowana rozgrywająca wygrała Ligę Mistrzyń oraz zdobyła mistrzostwo i puchar Włoch ze swoim zespołem klubowym, a z drużyną narodową wywalczyła brąz VNL 2024.

W omawianym zestawieniu na miejscach od 10. do 5. poza Polkami znalazły się również Włoszki Alessia Orro (9.), Myrian Sylla (7.) i Monica De Gennaro (6.) i Japonka Sarina Koga (8.). Natomiast w rankingu siatkarzy oprócz Leona są też Słoweniec Toncek Stern (10.), Amerykanin Taylor Averill (8.), Japończyk Yuki Ishikawa (7.), Francuzi Antoine Brizard (6.) oraz Jean Patry (4.) i Włoch Alessandro Michieletto (5.).

Najlepszą czwórkę rankingu pań i "medalowe" pozycje w panów będziemy poznawać sukcesywnie na profilach Volleyball World w social mediach do 31 grudnia. Być może poza Wołosz, Korneluk i Leonem w zestawieniach wyróżnionych za 2024 rok znajdzie się jeszcze ktoś z Biało-Czerwonych.

