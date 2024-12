Udane zakończenie historycznego roku. Aluron CMC Warta lepsza od Asseco Resovii

Dla "Jurajskich Rycerzy" mijający rok 2024 był wyjątkowy. Siatkarze z Zawiercia sięgnęli w nim po wicemistrzostwo PlusLigi, Puchar i Superpuchar Polski. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego chcieli więc pożegnać się z nim zwycięstwem.

ZOBACZ TAKŻE: Wygrana była o włos! Reprezentant Polski drugi w prestiżowym rankingu

Wydawało się, że o wygraną nie będzie łatwo. Asseco Resovia, podrażniona niedawną porażką 0:3 z Jastrzębskim Węglem, musi punktować, by utrzymać się w czołowej ósemce PlusLigi. Ostatnie bezpośrednie mecze obu zespołów pokazywały, że... w starciach Aluronu CMC Warty i Asseco Resovii wszystko jest możliwe. W trzeciej kolejce bieżącego sezonu górą byli "Jurajscy Rycerze", którzy wygrali 3:2, ale na początku 2024 roku, w rozgrywkach Pucharu CEV, w pierwszym meczu rzeszowianie wygrali 3:0, by... przegrać w rewanżu 0:3, ale triumfować w Złotym Secie.

Za gospodarzami przemawiały jednak nie tylko atut własnej hali, równiejsza forma i pozycja w tabeli, ale i... problemy przyjezdnych. Z powodu kontuzji biodra do końca sezonu nie będzie grał Paweł Zatorski, a Bartosz Bednorz przed dwoma tygodniami w starciu z PSG Stalą Nysa złamał palec i zapewne wróci do gry już po Nowym Roku.

Pierwszy set padł - dość nieoczekiwanie - łupem rzeszowian. Na dobrą grę Karola Butryna, który zdobył w tej partii 6 punktów, Asseco Resovia odpowiedziała 6 "oczkami" Jakuba Buckiego. A ponieważ zawodnik gości miał większe wsparcie swoich kolegów, górą w wyrównanym secie byli przyjezdni, którzy wygrali go 25:22.

Drugą częśc meczu "Jurajscy Rycerze" zaczęli imponująco - szybko wyszli na czteropunktowe prowadzenie (6:2), które w pewnym momencie powiększyli do 7 "oczek" (14:7, 19:12, 20:13). Znakomicie w ataku grali zwłaszcza Aaron Russell i Bartosz Kwolek, a dwa punktowe bloki dołożył Jurij Gladyr. Zawiercianie znaleźli również sposób na szalejącego w pierwszym secie Jakuba Buckiego i to oni cieszyli się ze zwycięstwa do 19.

Trzecia odsłona spotkania znów była niezwykle wyrównana, a prowadzenie zmieniało się na początku tego seta kilkukrotnie. W pewnym momencie Zawiercie odskoczyło na 3 punkty (14:11, 16:13) i wydawało się, że jest na jak najlepszej drodze do wygrania tej partii. Ambitnie grająca Asseco Resovia zdołała doprowadzić do wyrównania (17:17, potem 23:23), obroniła nawet piłkę setową przy stanie 24:23 dla Aluronu CMC Warty, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy, którzy wygrali 26:24. Na wyróżnienie zasłużyli w tej odsłonie meczu zwłaszcza Bartosz Kwolej i Jurij Gladyr, najlepiej punktujący zawodnicy "Jurajskich Rycerzy", dzięki którym siedmiopunktowa zdobycz Buckiego na niewiele się przyjezdnym zdała.

Czwarty set był niezwykle wyrównany, a żadnej z drużyn bardzo długo nie udawało się odskoczyć rywalom na więcej niż punkt. Sztuki tej dokonali dopiero podopieczni trenera Michała Winiarskiego (20:18), którzy zdołali obronić tę przewagę, wygrali 25:21 i całe spotkanie 3:1. Klasę w tej partii pokazał zwłaszcza Karol Butryn, zdobywca 9 punktów.

MVP meczu został Bartosz Kwolek z Aluronu CMC Warty Zawiercie, zdobywca 16 punktów w tym spotkaniu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PlusLiga - 18. kolejka

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (22:25, 25:19, 26:24, 25:21)

Warta: Kwolek (16), Russell (14), Gladyr (10), Tavares (2), Bieniek (5), Butryn (21), Perry (libero) oraz Zniszczoł, Markiewicz, Nowosielski i Ensing,



Resovia: Woch (6), Bucki (20), Kłos (6), Vasina (14), Cebulj (16), Ropret (3), Potera (libero) oraz Kozub, Staszewski i Boyer.