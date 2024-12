Niebywały wyczyn drużyny Wołosz! Dominacja to mało powiedziane! 25:0!

Drużyna Joanny Wołosz, Prosecco Doc Imoco Conegliano kończy 2024 rok zwycięstwem w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Gigant z Italii pokonał na tym etapie rozgrywek innego przedstawiciela Serie A1, ekipę Vallefoglia 3:0, przedłużając niesamowita passę meczów bez porażki do 25!

Tak jak w środowisku piłkarskim mówi się, że FC Barcelona z lat 2008-2012 to jedna z najlepszych drużyn futbolu w historii tej dyscypliny, tak śmiało można zaryzykować tezę, że Imoco w kobiecej siatkówce klubowej aspiruje do miana jednej z najlepszych w dziejach. Świadczą o tym nie tylko sukcesy na każdej niwie - krajowej oraz międzynarodowej, ale i styl, w jakim są one osiągane.

A skoro już łączymy wątki Imoco z piłką nożną, to warto podkreślić, że w Conegliano urodził się legendarny napastnik i legenda Juventusu - Alessandro Del Piero. Mieszkańcy tej niewielkiej, ponad 35-tysięcznej miejscowości z prowincji Treviso mogą zatem być dumni z dwóch rzeczy - ze swojego "il maestro di calcio" oraz siatkarskiego klubu, który we włoskiej elicie zadebiutował w 2012 roku, kiedy Del Piero zakończył swoją karierę w "Starej Damie". Można zatem to określić przekazaniem pałeczki w kontekście promocji miasta poprzez sport.



Imoco już w premierowym sezonie zaskoczyło zdobywając wicemistrzostwo kraju. Na złoto trzeba było poczekać do 2016 roku. Od tamtej pory siatkarki z Conegliano praktycznie nie schodzą z piedestału. Tylko raz zajęły trzecie miejsce, a drugim razem mistrzostwo zabrała im pandemia COVID 19. Od czterech lat Imoco nie opuszcza pierwszej lokaty, natomiast po Puchar Włoch sięgnęło w pięciu ostatnich edycjach. Niedawno zapewniło sobie trzeci w historii klubu triumf w Klubowych Mistrzostw Świata.



W poniedziałkowy wieczór 30 grudnia drużyna, która od lat dowodzona jest przez Joannę Wołosz, wygrała z Vallefoglia 3:0 i zgodnie z planem awansowała do półfinału. Zwycięstwo, jak każde inne - ktoś pomyśli. Niby tak, jednak owa wygrana była już 25. z rzędu! (ostatnia porażka - 17 kwietnia 2024 roku!) Passa trwa i dwukrotne triumfatorki Ligi Mistrzyń wejdą w 2025 roku w doskonałych nastrojach, ponieważ w Serie A mogą pochwalić się kompletem 14 zwycięstw i pewnym prowadzeniem w tabeli.



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Vallefoglia 3:0 (25:18, 25:22, 25:20)