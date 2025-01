Sensacyjne doniesienia ws. Zielińskiego! Dołączy do innego Polaka?

Piotr Zieliński jest piłkarzem Interu Mediolan od lipca 2024 roku, a jego kontrakt z włoskim gigantem jest ważny do końca czerwca 2028 roku. To jednak nie przeszkadza działaczom Fenerbahce, aby spróbować pozyskać reprezentanta Polski, ponieważ jego wielkim fanem jest Jose Mourinho.

Mourinho chciał pozyskać Zielińskiego, gdy jeszcze prowadził AS Roma. Teraz w Fenerbahce ma do dyspozycji w środku pola Sebastiana Szymańskiego, aczkolwiek według doniesień portalu "Interlive.it", Portugalczyk jest wielkim fanem byłego zawodnika SSC Napoli.

Zieliński i Szymański na środku pola w Fenerbahce? Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, turecki klub oferuje za 30-latka zaledwie 15 mln euro, co raczej nie przekona mediolańczyków do transferu. Po drugie, Inter dopiero co sprowadził doświadczonego piłkarza i wiąże z nim duże nadzieje. O ile początki Zielińskiego w Mediolanie nie były łatwe, tak wydaje się, że z każdym kolejnym meczem jego pozycja rośnie. W tym sezonie wystąpił w 19 meczach, strzelając dwa gole i notując asystę.

Jedno jest pewne, o czym informują Włosi - Inter na pewno nie sprzeda Polaka w tegorocznym, styczniowym okienku transferowym. Fenerbahce może ponowić ofertę latem tego roku. Do tego czasu może rozstrzygnąć się, jak będzie wyglądać sytuacja Zielińskiego w Mediolanie.

Mourinho jest zdeterminowany, aby poszukać wzmocnień i spróbować jeszcze włączyć się do walki o mistrzostwo Turcji. Jego Fenerbahce zajmuje drugie miejsce w tabeli ze stratą ośmiu punktów do prowadzącego Galatasaray.

Polsat Sport