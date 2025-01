Trzygodzinny maraton! Polak gra dalej w Australian Open

Maks Kaśnikowski awansował do półfinału kwalifikacji do Australian Open po zaciętym meczu z Litwinem Viliusem Gaubasem, wygrywając 6:7(7), 7:6(2), 6:2. Spotkanie trwało prawie trzy godziny. W kolejnej rundzie Polak zmierzy się z Boliwijczykiem Hugo Dellienem.

Pojedynek pomiędzy Polakiem a Litwinem rozpoczął się spokojnie. Obaj tenisiści utrzymywali swoje podania, nie pozwalając rywalowi na przełamanie. Litwin obronił w pierwszym secie dwie piłki na "breaka". Ostatecznie to Gaubas zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając tie-breaka do 7.

Druga partia miała podobny przebieg. Set ponownie doszedł do decydującego gema, w którym tym razem lepszy okazał się Kaśnikowski, wygrywając do 2. Polak poszedł za ciosem i w trzecim secie nie miał problemów z pokonaniem Litwina, przełamując go w czwartym, szóstym i ósmym gemie.

W kolejnej rundzie kwalifikacyjnej 21-letni zawodnik zmierzy się z Boliwijczykiem Hugo Dellienem, który w ćwierćfinale pewnie pokonał Niemca Maximiliana Marterera 6:3, 6:3. Możliwymi przeciwnikami Polaka w finale kwalifikacji będą zwycięzcy pojedynku pomiędzy Serbem Laslo Djere a Chilijczykiem Cristianem Garinem.

W trwających do czwartku eliminacjach wystąpią także Kamil Majchrzak i Maja Chwalińska, a pewni udziału w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju głównym są Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Maks Kaśnikowski - Villus Gaubas 6:7(7), 7:6(2), 6:2.