Al-Hilal - Al-Ittihad FC to jeden z meczów ćwierćfinałowych tegorocznej edycji King Cup. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Oba zespoły należą do ścisłej czołówki rozgrywek piłkarskich najwyższego szczebla w Arabii Saudyjskiej. Aczkolwiek warto zauważyć, że w ostatnich latach to ekipa Al-Hilal regularnie ogrywa Al-Ittihad. Wystarczy powiedzieć, że od marca 2022 roku do września 2024 roku Al-Hilal wygrał aż jedenaście meczów i tylko dwukrotnie padł remis!

W 2024 roku obie drużyny rywalizowały ze sobą sześciokrotnie i za każdym razem górą byli piłkarze Al-Hilal. Dotyczy to zarówno rozgrywek ligi saudyjskiej, King Cup oraz azjatyckiej Ligi Mistrzów. Al-Hilal to triumfator zmagań King Cup z minionego sezonu.

Piłkarzami Al-Hilal są m.in. Joao Cancelo, Sergej Milinkovic-Savic i Aleksandar Mitrovic. Trenerem jest Jorge Jesus. Z kolei zawodnikami Al-Ittihad są m.in. Ngolo Kante i Karim Benzema, a drużynę prowadzi Laurent Blanc.

KN, Polsat Sport