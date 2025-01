Zapowiedź hitowego transferu. To tam ma trafić brazylijski gwiazdor siatkówki

Gwiazdor siatkarskiej reprezentacji Brazylii Darlan Souza w przyszłym sezonie będzie grał we włoskiej Weronie - taką informację podał na swoim blogu w serwisie "O Tempo" ceniony brazylijski dziennikarz Bruno Voloch.

Transfer 22-letniego atakującego do Werony jest już ponoć przesądzony. Voloch na swoim blogu napisał, że jego źródło we włoskim klubie potwierdziło informację o przeprowadzce Darlana do Italii oraz poinformowało, że umowa została sfinalizowana.

Darlan to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w światowej siatkówce. W 2024 roku ten stosunkowo niewysoki (193 centymetry), ale niezwykle skoczny i silny gracz, bił rekordy w lidze brazylijskiej w barwach Sesi-Bauru - potrafił zdobyć 48 punktów w jednym spotkaniu, czy 18 punktów w jednym secie. Swój zespół klubowy poprowadził do mistrzostwa kraju. Został wybrany MVP rozgrywek, był też ich najlepiej punktującym graczem.

W drużynie narodowej, w spotkaniach Ligi Narodów 2024 oraz Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Darlan dzielił rolę pierwszego atakującego "Canarinhos" ze swoim starszym bratem Alanem. Niejednokrotnie pokazywał ogromny potencjał.

W obecnym sezonie ligowym Darlan utrzymuje wysoką formę. Po jedenastu kolejkach Superligi jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji najlepiej punktujących. Jego średnia to 25,36 punktu na mecz, a dotychczasowy rekord obecnego sezonu - 34 punkty.

Świetna gra młodego Brazylijczyka na scenie klubowej i reprezentacyjnej powodowała, że jego przeprowadzka z Superligi do jednej z najsilniejszych lig europejskich już od dłuższego czasu wydawał się nieunikniona.

Rana Werona, której zawodnikiem według informacji Bruno Volocha ma zostać Darlan, to szósta drużyna poprzedniego sezonu włoskiej SuperLegi. Po piętnastu kolejkach sezonu 2024/2025, zespół prowadzony przez utytułowanego bułgarskiego szkoleniowca Radostina Stojczewa zajmuje piąte miejsce w tabeli (9 zwycięstw, 6 porażek).

GW, Polsat Sport