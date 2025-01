Kibice, zgromadzeni na ORLEN Arenie w Płocku, będą świadkami rozgrywek, w których udział wezmą reprezentacje Polski, Austrii, Japonii i Tunezji.

Będzie to idealna szansa na sprawdzenie zawodników oraz rozmaitych wariantów taktycznych przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Te rozpoczną się już 14 stycznia.

- Odeszliśmy trochę od tzw. "modelu hiszpańskiego" i gramy to, co umiemy najlepiej. Dobra, twarda obrona, wyjście do kontry, to jest nasz styl. Teraz trzeba czasu, żeby pewne rzeczy zgrać, doszlifować - powiedział w rozmowie z Polsatsport.pl były reprezentant Polski Artur Siódmiak.

Poprzednia edycja 4 Nations Cup miała miejsce w 2022 roku. Wówczas najlepsza okazała się Tunezja, która wyprzedziła Polskę, Koreę Południową i Brazylię.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Austria na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:30.

