4 Nations Cup piłkarzy ręcznych od środy tylko w kanałach Polsat Sport

W turnieju 4 Nations Cup oprócz Polaków udział wezmą także Austriacy, Japończycy oraz Tunezyjczycy. Wszystkie te reprezentacje to uczestnicy tegorocznych mistrzostw świata, a turniej w Płocku jest dla nich sprawdzianem formy przed walką o medale. Emocje na 4 Nations Cup w kanałach sportowych Polsatu są więc gwarantowane. Spotkania skomentują Tomasz Włodarczyk, Artur Siódmiak, Grzegorz Tkaczyk, Paweł Ślęzak i Robert Lis.



- Turniejem 4 Nations Cup 2025 rozpoczynamy nowy etap transmisji piłki ręcznej w Telewizji Polsat. W naszej pamięci ciągle żywe jest wspomnienie legendarnej drużyny reprezentacyjnej mężczyzn, którą na początku XXI wieku podziwialiśmy jako komentatorzy i reporterzy. Dziś jej członkowie wracają do Polsatu w nowych rolach: Sławomir Szmal jako prezes ZPRP, Marcin Lijewski jako selekcjoner reprezentacji, a Grzegorz Tkaczyk i Artur Siódmiak jako komentatorzy. W ten sposób historia zatoczyła koło i razem chcemy budować przyszłość tego sportu w Polsce - mówi Tomasz Włodarczyk, komentator Polsatu Sport.

Każdego dnia trwającego od 8 do 10 stycznia turnieju 4 Nations Cup, rozegrane zostaną dwa mecze. Pierwszy o godzinie 17:20, a drugi o 20:20. Późniejsza pora zarezerwowana jest dla spotkań z udziałem Biało-Czerwonych, które będą transmitowane w Polsacie Sport 1. Mecze Polaków na turnieju 4 Nations Cup poprzedzać będzie studio rozpoczynające się w Polsacie Sport 1 o godzinie 19:45. Gospodarzami studia oraz reporterami meczowymi będą Iwona Niedźwiedź i Szymon Rojek.

- Cieszymy się z powrotu reprezentacyjnej piłki ręcznej do Polsatu. Od roku transmitujemy zmagania ligowe, a teraz nasza oferta staje się kompletna. Tak samo było w czasach największych sukcesów tej dyscypliny. W sportowej redakcji Polsatu wszyscy mocno trzymamy kciuki za to, by w najbliższych latach – podobnie jak wtedy – polskie reprezentacje sięgały po medale największych turniejów międzynarodowych. - dodaje Szymon Rojek, komentator Polsatu Sport

Nowa umowa ZPRP i Polsatu obowiązuje w latach 2025 – 2029 i obejmuje wszystkie odbywające się w Polsce mecze naszych seniorskich reprezentacji kobiet i mężczyzn w eliminacjach Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy, a także krajowe spotkanie towarzyskie. Pozostałe filary umowy to ORLEN Puchar Polski pań i panów oraz rozgrywki ORLEN Summer Superligi, czyli turnieju w piłce ręcznej plażowej. To kolejny - po zawartym rok wcześniej z ORLEN Superligą - wieloletni kontrakt Telewizji Polsat na transmisje piłki ręcznej.

Reprezentacyjna piłka ręczna wraca do Telewizji Polsat po kilku latach przerwy. To fantastyczna wiadomość dla kibiców oraz zawodników i zawodniczek, bo to właśnie z transmisjami w kanałach Polsatu kojarzymy czas największych sukcesów polskiego szczypiorniaka. Liczymy na to, że w czasie kolejnej odsłony naszej współpracy, będziemy świadkami narodzin nowej złotej ery polskiej piłki ręcznej i czekają nas wielkie sukcesy - stwierdza Iwona Niedźwiedź, była reprezentantka Polski, a obecnie ekspertka Polsatu Sport.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

Informacja Prasowa