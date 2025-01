4 Nations Cup w piłce ręcznej. Terminarz i plan transmisji. Kiedy grają Polacy?

Towarzyskie zmagania odbędą się w Orlen Arenie w Płocku. Prócz reprezentacji Polski zobaczymy też Austrię, Japonię oraz Tunezję.

Zobacz także: Reprezentacyjna piłka ręczna wraca do Telewizji Polsat

Turniej w Płocku to ostatni sprawdzian polskich szczypiornistów przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się 14 stycznia i potrwają do 2 lutego. Turniej odbędzie się w Chorwacji, Danii i Norwegii. Biało-Czerwoni trafili do grupy A, gdzie zagrają z Niemcami (15.01), Czechami (17.01) oraz Szwajcarią (19.01).

- Odeszliśmy trochę od tzw. modelu hiszpańskiego i gramy to, co umiemy najlepiej. Dobra, twarda obrona, wyjście do kontry, to jest nasz styl. Teraz trzeba czasu, żeby pewne rzeczy zgrać, doszlifować - powiedział w rozmowie z Polsatsport.pl były reprezentant Polski Artur Siódmiak.

Ostatnia edycja 4 Nations Cup odbyła się w 2022 roku. Najlepsza okazała się Tunezja, która wyprzedziła Polskę, Koreę Południową i Brazylię.

środa, 8 stycznia:



17.20: Japonia – Tunezja (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

19:45: studio (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20.20: Polska – Austria (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

22.30: studio (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

czwartek, 9 stycznia:



17.20: Austria – Tunezja (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

19.45: studio (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20.20: Polska – Japonia (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

22.30 - studio (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

piątek, 10 stycznia:



17.20: Austria – Japonia (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

19.45: studio (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20.20: Polska – Tunezja (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

22.30: studio (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)