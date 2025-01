O wszystkim zadecydowała świetna końcówka. Zwycięstwo Austrii w 4 Nations Cup

W pierwszej połowie niewielką przewagę osiągnęła drużyna Austrii. Podopieczni Alesa Pajovica zdołali wypracować dwubramkowe prowadzenie nad przeciwnikami i utrzymali je aż do syreny kończącej tę część spotkania. W 19. minucie meczu skrzydłowy reprezentacji Tunezji otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie piłką w twarz bramkarza rywali, Constantina Mostla. W ekipie z Europy bardzo dobrze spisywał się Janko Bozovic, który – podobnie jak w meczu z Polską – raz za razem trafiał do bramki Tunezyjczyków z dalekiego dystansu.

ZOBACZ TAKŻE: Austria rozbita! Udana inauguracja 4 Nations Cup w wykonaniu Polaków

Od początku drugiej połowy na parkiecie wyróżniał się Sebastian Frimmel, który po 37 minutach gry miał na swoim koncie aż osiem bramek. Austriacy konsekwentnie utrzymywali dwubramkową przewagę. W 45. minucie, przy wyniku 23:21, trener reprezentacji Austrii zdecydował się wziąć przerwę na żądanie.

Timeout przyniósł oczekiwany efekt, ponieważ zawodnicy z Europy powiększyli swoje prowadzenie do 25:21, nie pozwalając przeciwnikom na zdobycie gola. Impas Tunezyjczyków przerwał… bramkarz, który dwukrotnie trafił do siatki, wykorzystując wycofanie golkipera przez drużynę Pajovica podczas akcji ofensywnych. Dzięki temu Tunezja zbliżyła się na jedną bramkę, doprowadzając do wyniku 25:24.

W decydujących momentach bohaterem Austriaków okazał się Leon Bergmann, który zaliczył kluczowe interwencje, pomagając swojej drużynie odzyskać czterobramkowe prowadzenie. Całe spotkanie wygrali wynikiem 32:30.

Nagrodę MVP spotkania otrzymał doświadczony Sebastian Frimmel.

Turniej 4 Nations Cup rozgrywany jest w Płocku. Poza Austrią i Tunezją biorą w nim udział Polska i Japonia.

Transmisje wszystkich spotkań 4 Nations Cup na antenach Polsatu Sport.

Austria - Tunezja 32:30 (16:14)