Polski klub siatkarski przeprasza kibiców. "Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca"

REA Bas Białystok w poprzednim sezonie do końca liczył się w walce o udział w play-offach. Ostatecznie zespół nie załapał się do nich tylko przez gorszy bilans setów.

Początek bieżących rozgrywek był w wykonaniu białostoczan udany i rozbudził apetyty. W pięciu pierwszych kolejkach BAS odniósł cztery zwycięstwa.



Wszystko popsuło się w listopadzie. Po porażce z Astrą Nowa Sól przyszło sześć kolejnych przegranych. Zespół osunął się w dół tabeli i obecnie znajduje się na 11. miejscu. W związku z zaistniałą sytuacją, w środowe przedpołudnie klub wystosował specjalny komunikat do kibiców.



"Ostatnie tygodnie nie są dla nas najłatwiejsze. Można starać się tłumaczyć serię porażek, lecz nie o to tu chodzi. Ostatni mecz z Astrą Nowa Sól przegraliśmy w niewytłumaczalnych okolicznościach.



Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w zawodowym sporcie, ale czasu niestety już nie cofniemy. Wszyscy w klubie próbujemy znaleźć przyczynę tego problemu i jak najszybciej go rozwiązać.



Zawodnicy, trenerzy, jak i zarząd są zdeterminowani, aby drużyna powróciła do formy z pierwszych kolejek sezonu, a Was cieszył poziom gry i walka o każdy cenny punkt do tabeli" - czytamy.



Klub zapowiedział też rekompensatę dla fanów. Na najbliższy mecz domowy (18 stycznia przeciwko Olimpii Sulęcin) wszyscy chętni będą mogli wejść za darmo.