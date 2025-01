Podobnie jak Włosi, Hiszpanie także rozgrywają swój Superpuchar w Arabii Saudyjskiej w formacie czterodrużynowym. Po czteroletniej absencji rozgrywki wracają do Dżuddy.

ZOBACZ TAKŻE: Debiut Szczęsnego! Lewandowski z dubletem, "Duma Katalonii" z pewnym zwycięstwem

Athletic trzy razy wygrywał i tyle samo razy wchodził do finału. Barcelona wygrała to trofeum rekordowe 14 razy, a 12-krotnie docierała do finału. "Barca" jest także obrońcą tytułu.

"Czerwono-Biali" nie wygrali z "Dumą Katalonii" od 14 spotkań. W poprzednim meczu, w sierpniu, podopieczni Hansiego Flicka wygrali 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Athletic Club - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:00.

MS, Polsat Sport