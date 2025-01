Niespodzianka w Tarnowie! Cenne zwycięstwo GKS-u Katowice

Siatkarze GKS-u Katowice wygrali 3:0 z Barkomem Każany Lwów w meczu 20. kolejki PlusLigi. To bardzo ważne zwycięstwo ekipy Emila Siewiorka, która do tej pory triumfowała tylko dwa razy. MVP tego spotkania został Bartosz Mariański.

W mecz lepiej weszli goście (3:6). Niestety ich dobra gra nie trwała zbyt długo, gospodarze dość szybko odrobili bowiem stratę (7:7). Rywalizacja wyrównała się, ale im dalej w set – tym lepsza gra katowickiego zespołu. Tym razem siatkarze Emila Siewiorka nie roztrwonili swojej ciężkiej pracy i wygrali premierową odsłonę 25:20.

W drugim secie katowiczanie również zaliczyli świetne otwarcie, ale po raz kolejny stracili koncentrację, a co za tym idzie – wypracowaną przewagę. Tym razem szansę na „odskoczenie” w drugiej części tej partii wykorzystali gospodarze. W pewnym momencie różnica wynosiła aż pięć punktów (19:14). Wydawało się, że Barkom zmierza po zwycięstwo, ale to, co wydarzyło się w końcówce, zaskoczyło chyba każdego kibica zgromadzonego w hali w Tarnowie. GKS odrobił stratę, później wyszedł ze stanu 23:21 i wygrał całą partię po grze na przewagi.

Siatkarze ze Lwowa nie zamierzali się jednak poddawać. W trzeciej odsłonie zaczęli grać spokojniej, a to przełożyło się na wyrównany wynik. To był najbardziej emocjonujący fragment tego meczu, a wszystko po raz kolejny miało rozstrzygnąć się nerwową końcówką. Trzeci raz z rzędu chłodniejsze głowy zachowali goście i to oni wygrali całe spotkanie 3:0.

Barkom Każany Lwów - GKS Katowice 0:3 (20:25, 24:26, 21:25)

Barkom Każany Lwów: Rune Fasteland, Ilia Kowalow, Lorenzo Pope, Władysław Szczurow, Wasyl Tupczi, Santeri Valimaa - Jarosław Pampuszko (libero) - Tymur Cmokało, Deniss Petrovs, Andrij Rogożyn, Mart Tammearu

GKS Katowice: Aymen Bouguerra, Bartosz Gomułka, Jewhenij Kisiluk, Bartłomiej Krulicki, Joshua Tuaniga, Łukasz Usowicz - Bartosz Mariański (libero) - Alexander Berger, Damian Domagała, Krzysztof Gibek