Messi wróci do Europy? Pozwoli na to specjalna klauzula

Lionel Messi przez lata występów w europejskich ligach przyzwyczaił się do gry w okresie zimowym. Teraz jednak grający w MLS Argentyńczyk ma więcej wolnego w tym czasie. To może się zmienić, a 37-latka być może zobaczymy jeszcze na boiskach Europy.

Messi od lipca 2023 roku jest piłkarzem Interu, który występuje w MLS. W poprzednim sezonie zespół Argentyńczyka zajął 1. miejsce w sezonie zasadniczym, bijąc rekord zdobytych punktów. W fazie pucharowej drużyna z Miami odpadła jednak dość szybko z Atalantą United. Oznaczało to, że Messi od listopada nie bierze udziału w oficjalnych rozgrywkach. Dodajmy jeszcze, że liga wróci w lutym 2025 roku.

Dziennik "Marca" poinformował, że Inter będzie chciał przedłużyć kontrakt z 8-krotnym zdobywcą "Złotej Piłki". Obecny obowiązuje do grudnia 2025 roku. Według hiszpańskich dziennikarzy klub z Miami będzie chciał zawrzeć w nowej umowie pewną klauzulę pozwalającą Argentyńczykowi na wypożyczenie do Europy, gdy skończy się sezon MLS.

Dla Messiego może mieć to duże znaczenie w kontekście mistrzostw świata 2026. 37-latek będzie w rytmie meczowym od listopada do lutego, a to zapewne pozwoli mu lepiej przygotować się do mundialu. Argentyna będzie broniła tytułu wywalczonego w 2022 roku.

Pytanie, która z europejskich drużyn skorzysta z takiej możliwości. W zeszłym roku media informowały, że Messi zamierza zakończyć karierę w Barcelonie, gdzie święcił największe triumfy. Z "Dumą Katalonii" zdobył m.in. 4 puchary Ligi Mistrzów, 10 razy mistrzostwo Hiszpanii czy też 7-krotnie Puchar Króla.

IM, Polsat Sport