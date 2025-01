Jastrzębski Węgiel zgarnął trzy punkty! Pechowy występ siatkarzy Norwida

Siatkarze z Częstochowy długo mieli przewagę w pierwszym secie (4:7, 10:13). W środkowej części tej partii do głosu doszli jastrzębianie, którzy odrobili straty. Łukasz Kaczmarek skutecznie zaatakował, po chwili dołożył asa i gospodarze odskoczyli na dwa oczka (19:17), a później po ataku Tomasza Fornala na trzy (21:18). Norwid walczył do końca, ale serwis w siatkę przesądził o wygranej jastrzębian (25:23). Goście popełnili w tej partii aż osiem błędów własnych, co ułatwiło zadanie rywalom.

Druga odsłona również rozpoczęła się po myśli częstochowian (3:6, 7:11). Znów jastrzębianie dopadli rywali w środkowej części seta i wygrali serię akcji od stanu 9:14 do 15:14, gdy w polu zagrywki był Timothee Carle. Tym razem jednak to goście rozegrali końcówkę po swojej myśli; grali skutecznie w ofensywie i odbudowali przewagę, a w ważnym momencie asa dołożył Milad Ebadipour (18:22). Wynik na 21:25 ustalił skutecznym atakiem Bartłomiej Lipiński.

Set numer trzy od początku toczył się przy przewadze jastrzębian (9:6). Goście do pewnego momentu próbowali dotrzymać kroku rywalom, ale przy stanie 15:12 z powodu urazu boisko musiał opuścić Łukasz Żygadło. W końcówce gra ekipy z Częstochowy zupełnie się posypała – poszła seria jastrzębian od stanu 17:15 do 24:15, która rozstrzygnęła seta. Brakujący punkt dołożył atakiem ze środka Norbert Huber (25:17).

Wydawało się, że gospodarze przejęli kontrolę nad meczem, ale zaliczyli nerwowy początek kolejnej partii. Wykorzystali to siatkarze Norwida, którzy szybko odskoczyli na kilka punktów (3:7). Przy stanie 7:10 urazu w ekipie Norwida doznał Daniel Popiela. Jastrzębianie ruszyli do odrabiania strat i wyrównali po ataku Tomasza Fornala (14:14). Później odskoczyli na trzy oczka (20:17), ale goście błyskawicznie zniwelowali tę różnicę (20:20). Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Skutecznie atakowali Fornal i Timothee Carle, co dało gospodarzom piłkę meczową (24:22). Później zrobiło się nerwowo, gdy po weryfikacji arbiter nakazał powtórzenie akcji. Siatkarze Norwida jeszcze się obronili, ale przestrzelona zagrywka zakończyła mecz (25:23).

Najwięcej punktów: Tomasz Fornal (18), Łukasz Kaczmarek (13), Timothee Carle (13), Anton Brehme (11) – Jastrzębski Węgiel; Milad Ebadipour (21), Patrik Indra (19), Bartłomiej Lipiński (11) – Norwid. Wyrównane statystyki z wyjątkiem błędów własnych – siatkarze Norwida popełnili ich aż 33, przy 20 rywali. MVP: Tomasz Fornal (16/29 = 55% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe).



Jastrzębski Węgiel – Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 3:1 (25:23, 21:25, 25:17, 25:23)

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Timothee Carle, Anton Brehme, Juan Ignacio Finoli – Jakub Popwiczak (libero) oraz Arkadiusz Żakieta, Benjamin Toniutti, Mateusz Kufka. Trener: Marcelo Mendez.

Norwid: Daniel Popiela, Łukasz Żygadło, Milad Ebadipour, Sebastian Adamczyk, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński – Mateusz Masłowski (libero) oraz Tomasz Kowalski, Mateusz Borkowski, Artur Sługocki, Bartosz Schmidt. Trener: Cezar Douglas Silva.

