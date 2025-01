Miał 9 lat, kiedy dostał tę deskorolkę. Teraz jest historycznym symbolem dyscypliny

Bez wątpienia to prawdziwa legenda skateboardingu. Czarował pod koniec XX wieku i na początku XXI. Jego imieniem i nazwiskiem nazwano kultową grę. Pierwszą deskorolkę otrzymał w wieku 9 lat, później się z nią już nie rozstawał. Oto Tony Hawk i jego historia.

Początki przygody z deskorolką

Tony Hawk, a właściwie Anthony Frank Hawk, urodził się 12 maja 1968 roku w Carlsbad w Kalifornii. Pierwszą deskorolkę otrzymał w wieku 9 lat. Na poważnie zaczął jeździć dwa lata później. Tak zaczęła się historia blondwłosego chłopaka, który został prawdziwą legendą skateboardingu i do dziś jest wzorem dla młodych adeptów tego sportu.

Ten Amerykanin na zawsze odmienił skateboarding i stał się symbolem całej dyscypliny sportowej, tak jak jego pamiętna deska. Na przestrzeni dwóch dekad czarował na zawodach, zgarniając najważniejsze trofea. Był innowatorem i pomysłodawcą wielu nowych trików. Historia Tony'ego Hawka to doskonały materiał na film.

Został zawodowcem już jako nastolatek. Był pierwszy w historii



Zawodowcem został jeszcze jako nastolatek. Miał dokładnie 14 lat. Od zawsze imponował swoim przygotowaniem i świetnym czuciem deski. Próbował trików, które dla innych były nieosiągalne. Z powodzeniem rywalizował z zawodnikami o wiele lat starszymi. I się wyróżniał. Szybko zapoczątkował pasmo sukcesów, które trwało ponad 20 lat. Wynik ten robi ogromne wrażenie.

Tony Hawk to zawodnik, który wielokrotnie zapisywał się w historii skateboardingu. W trakcie profesjonalnej kariery wygrał ponad 80 zawodów, w tym wiele turniejów prestiżowej serii X-Games. W 1999 roku jako pierwszy w historii wykonał obrót o 900°. Cztery lata później pokonał kolejną granicę. Z powodzeniem wykonał efektowny 360 Varial McTwist. To dwa z największych i najważniejszych trików, choć tych do skateboardingu wprowadził minimum kilkanaście.

Legendarny 𝐓𝐨𝐧𝐲 𝐇𝐚𝐰𝐤 ogląda zmagania deskorolkarzy na igrzyskach olimpijskich 😎#Paris2024 pic.twitter.com/ypjmQiAZOX — Polsat Sport (@polsatsport) August 7, 2024

Przez lata był wzorem dla innych zawodników. Wyznaczał trendy i pokonywał kolejne granice. Stał się legendą, a jego pierwsza deskorolka Bahne znajduje się w Narodowym Muzeum Historii Ameryki. To tylko podkreśla, jak wielkim poważaniem i uznaniem cieszy się Tony Hawk w swoim kraju. Ostatni raz efektowny trik 900° wykonał w 2016 roku, gdy miał już 48 lat. To niebywały wyczyn.

Kultowa gra nazwana jego imieniem oraz obecność na wielkim ekranie



Jeszcze w trakcie swojej wyjątkowej kariery Tony Hawk dostąpił kolejnego zaszczytu. Jego imieniem nazwano serię gier o jeździe na deskorolce. Pierwsza z nich nazywała się Tony Hawk’s Skateboarding i cieszyła się popularnością na całym świecie. Później wyszły kolejne części, w których był głównym bohaterem.

W swoim najlepszym okresie Tony Hawk cieszył się niezwykłą popularnością w Stanach Zjednoczonych. Brał udział w reklamach czołowych marek oraz zapraszano go do udziału w filmach. Tam często grał samego siebie, co nie było trudne. W jego filmografii znajdują się m.in.:

·"Akademia Policyjna 4",

· "Simpsonowie",

· "Jackass: świry w akcji",

· "Nie ma to jak hotel".

Polsat Sport