Jastrzębski Węgiel kontra Steam Hemarpol Norwid Częstochowa do spotkanie 20. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa na Polsatsport.pl.

Niespełna tydzień przed starciem z ekipą z Częstochowy jastrzębianie dopisali do swojego dorobku czwartą porażkę w tym sezonie. Podopieczni Marcelo Mendesa przegrali na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa. O wyniku spotkania przesądzić musiał tie-break. Mimo to mistrzowie Polski przystąpili do 20. kolejki z pozycji lidera PlusLigi.

Z kolei częstochowianie wygrali dwa poprzednie mecze w lidze. Najpierw w trzech setach pokonali Nowak-Mosty MKS Będzin, a następnie tym samym stosunkiem zwyciężyli w starciu z PSG Stalą Nysa. Dobra forma siatkarzy Norwida w tym sezonie pozwoliła im plasować się w górnej połowie tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek 14:45.