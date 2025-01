Siatkarska niedziela w Polsacie! Gdzie obejrzeć mecze? O której godzinie?

W PlusLidze zaczniemy od arcyciekawie zapowiadającego się starcia na południu Polski, gdzie Jastrzębski Węgiel podejmie Stream Hemarpol Norwida Częstochowa. Faworytami są gospodarze, ale warto podkreślić, że przyjezdni to rewelacja rozgrywek. Ekipa spod Jasnej Góry pokonała w tym sezonie już kilku wyżej notowanych rywali, w tym... jastrzębian 3:2. Teraz mistrzowie Polski pragną rewanżu i przede wszystkim powrotu na fotel lidera tabeli. Do tego potrzebują akurat "tylko" punktu. Z kolei Norwid plasuje się na szóstej pozycji z realną szansą na grę w fazie play-off.

Niedługo po zakończonej rywalizacji na Górnym Śląsku przeniesiemy się na południowy zachód, gdzie PSG Stal Nysa zmierzy się z Indykpol AZS-em Olsztyn. Stawka tego spotkania jest bardzo duża, bo miejscowi znajdują się tuż nad strefą spadkową, podczas gdy goście tuż pod strefą uprawniającą do gry w fazie play-off. Nysanie ponieśli dwie porażki z rzędu, podczas gdy olsztynianie przystąpią do tego meczu po dwóch kolejnych zwycięstwach. W pierwszym starciu obu zespołów w tym sezonie to Akademicy ze stolicy Warmii i Mazur wygrali 3:0. Teraz też są faworytem.

ZOBACZ TAKŻE: Tauron Liga: Wyniki i skróty meczów 15. kolejki (WIDEO)

Na koniec niedzielnych zmagań w PlusLidze zawitamy na drugi koniec kraju, a konkretnie do Suwałk. Tam miejscowy Ślepsk Malow "skrzyżuje rękawice" z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Obie drużyny dzielą tylko trzy punkty w tabeli na korzyść przyjezdnych, którzy plasują się na ósmej lokacie - ostatniej, która premiuje grą w play-off. Skra postara się przerwać passę dwóch porażek z rzędu, natomiast Ślepsk zechce pójść za ciosem po efektownej wygranej w Gdańsku z Treflem 3:0. Suwałczanie znajdują się na dziesiątej pozycji. W Bełchatowie podopieczni Dominika Kwapisiewicza przegrali 1:3.

Na koniec drugiego weekendu stycznia fani siatkówki będę mogli również obejrzeć absolutny hit i szlagier włoskiej SuperLegi pomiędzy Sir Safety Perugia a Itasem Trentino. To konfrontacja lidera z wiceliderem tabeli. Gospodarze są jeszcze niepokonani. Obaj giganci rywalizowali ze sobą w tym sezonie już dwukrotnie i za każdym razem lepsza była Perugia, która oprócz ligowego starcia, zwyciężyła również w finale Superpucharu Włoch. W składzie Sir Safety nie powinno zabraknąć Kamila Semeniuka.

Mało? Jeżeli zatem ktoś nie jest jeszcze nasycony siatkarskimi wrażeniami na sportowych antenach Polsatu, może także obejrzeć potyczkę pań w ramach 17. kolejki Serie A1. W niej Volley Bergamo zmierzy się z Imoco Conegliano z Joanną Wołosz i Martyną Łukasik. Przyjezdne to niesamowite dominatorki, które już dawno zapomniały jak smakuje porażka. Ostatni raz liderki tabeli schodziły z parkietu pokonane... 17 kwietnia 2024 roku! Zawodniczki z Bergamo nie mają tak imponującej serii, ale są niepokonane w lidze od pięciu meczów. Na triumf nad Imoco czekają jednak lutego... 2015 roku.

Plan transmisji niedzielnych meczów siatkarskich:

Jastrzębski Węgiel - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Volley Bergamo - Imoco Volley Conegliano godz. 15:20 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

PSG Stal Nysa - Indykpol AZS Olsztyn godz. 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Sir Safety Perugia - Itas Trentino godz. 17:55 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów godz. 20:30 (Polsat Sport 1, Polast Box Go)

Polsat Sport