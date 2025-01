Trener zakończył współpracę z polskim klubem siatkarskim! Osiągnął z nim historyczny sukces

Jak poinformował Sokół & Hagric Mogilno, współpracę z klubem zakończył trener Mikołaj Mariaskin. Szkoleniowiec, który wywalczył z tą drużyną historyczny awans do Tauron Ligi, od grudnia był na urlopie. Kontrakt rozwiązano za porozumieniem stron.

Mikołaj Mariaskin prowadził ekipę Sokoła & Hagric Mogilno od lata 2023 roku. W pierwszym sezonie pracy dość niespodziewanie wprowadził tę drużynę do Tauron Ligi. Początki w elicie były trudne, drużyna przegrała osiem meczów. W końcu siatkarki z Mogilna się przełamały, pokonały po tie-breakach Lotto Chemika Police oraz Moya Radomkę Radom. Wówczas jednak pojawił się zaskakujący komunikat klubu.





3 grudnia beniaminek Tauron Ligi poinformował w mediach społecznościowych, że do sztabu szkoleniowego klubu dołączył trener Mateusz Grabda. Zastąpił on Mariaskina, który z przyczyn osobistych udał się na urlop.

Teraz przekazano wiadomość, że Mariaskin ostatecznie zakończył współpracę z klubem. Kontrakt rozwiązano za porozumieniem stron.

"Trener Mikołaj Mariaskin, po powrocie z urlopu podyktowanego wyjazdem i obowiązkami rodzinnymi, rozwiązał swój kontrakt za porozumieniem stron i zrezygnował z dalszej pracy w żółto-czarnych barwach. Dziękujemy Ci z całego serducha za to, co zrobiłeś dla mogileńskiego Sokoła. Życzymy Ci wszystkiego co najlepsze w życiu prywatnym jak i zawodowym. Trzymamy kciuki za Twój dalszy rozwój i życzymy powodzenia w kolejnych wyzwaniach" – poinformował klub w mediach społecznościowych.