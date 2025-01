Trzy polskie drużyny w Final Four Ligi Mistrzów? "Mam takie marzenie"

Jastrzębski Węgiel w A, Aluron CMC Warta Zawiercie w C i Jastrzębski Węgiel w E - tak wyglądają liderzy poszczególnych grup po czterech kolejkach Ligi Mistrzów. Wszystkie trzy polskie ekipy coś łączy - komplet zwycięstw, brak straconych punktów i ogromna szansa na awans do kolejnej fazy turnieju.

W trzecim tygodniu stycznia rozegrana zostanie piąta kolejka zmagań. Już teraz można zastanawiać się, kto dokładnie zagra dalej, a kto Ligę Mistrzów zakończy na etapie fazy grupowej. Ten drugi scenariusz raczej nie dotyczy polskich zespołów, które awans mogłyby przegrać wyłącznie w wyniku jakiejś katastrofy.

- Liczymy na to, że będziemy wygrywać swoje grupy. Teraz będą męczące wyjazdy i trzeba to wszystko dobrze zorganizować. Nie przewiduję problemów, gdziekolwiek nasze zespoły pojadą. Optymistycznie patrzę na ten tydzień. Cel, jaki był na początku, czyli skończyć na pierwszym miejscu i żeby się później ładnie poukładało. Mam takie marzenie, by trzy polskie drużyny trafiły do Final Four - powiedział Jakub Bednaruk w rozmowie z Polsatem Sport.

W kolejnym meczu zawiercianie pojadą do Innsbrucka zmierzyć się z tamtejszym Tirolem, w Sofii jastrzębianie zagrają z Levskim, a w Maaseik warszawianie będą walczyć z Greenyard. W tych meczach wszystkie polskie zespoły będą faworytami. Jakie mogą więc mieć problemy w całych rozgrywkach?

- Jakikolwiek problem, jaki możemy mieć, to mecz Zawiercia z Mediolanem o pierwsze miejsce w grupie. Tam w Mediolanie było 3:2. U nas będzie walka o pierwsze miejsce. Nie widzę absolutnie ryzyka, by Jastrzębie czy Warszawa tego pierwszego miejsca nie osiągnęły. Chwilo trwaj - dodał ekspert i komentator Polsatu Sport.

Mecz Tirol Innsbruck - Aluron CMC Warta Zawiercie odbędzie się we wtorek 14 stycznia. Dzień później Greenyard Maaseik podejmie PGE Projekt Warszawa. Jako ostatni swój mecz z Levskim Sofia zagra Jastrzębski Węgiel.