Jeremiasz Wojciechowski w juniorskich mistrzostwach świata.

Po raz pierwszy w historii motocyklowych mistrzostw świata juniorów klasy Moto3 w serii JuniorGP wystartuje polski zawodnik reprezentujący barwy polskiego zespołu. Do rywalizacji w sezonie 2025 zaproszony został 16-letni Jeremiasz Wojciechowski z Pakości i jego rodzinny team, KidzGP by Covacha.

Spośród długiej listy zgłoszeń organizatorzy cyklu JuniorGP wybrali 35 zawodników z 19 różnych państw z całego świata, podzielonych na 20 zespołów.



Staną oni do walki w 12 wyścigach podzielonych na siedem rund, które odbędą się na najsłynniejszych, znanych z Formuły 1 i MotoGP torach w czterech różnych, europejskich państwach; Portugalii, Francji, Hiszpanii i Włoszech.



Młody motocyklista z Pakości potwierdzenie swoich startów w juniorskich mistrzostwach świata Moto3 otrzymał kilka dni po powrocie z wyjątkowych treningów, podczas których zaproszono go do dzielenia toru z mistrzami MotoGP, Markiem Marquezem i Jorge Martinem.



W poprzednich latach Jeremiasz Wojciechowski zbierał doświadczenie rywalizując w cyklu European Talent Cup, będącym serią towarzyszącą juniorskim mistrzostwom świata Moto3. Do wyższej serii planował awansować już rok temu, ale wówczas jego plany pokrzyżowała kontuzja.



Sezon 2025 rozpocznie się 4 maja w portugalskim Estorilu, a zakończy 23 listopada w hiszpańskiej Walencji. Jeremiasz Wojciechowski dosiądzie motocykla marki KTM, za którego przygotowanie odpowiadać będzie doświadczony szef mechaników, Cezar Guerrero. Managerem zespołu będzie Robert Wojciechowski.



„Debiut w juniorskich mistrzostwach świata Moto3 to dla mnie i całego naszego zespołu nie tylko spełnienie marzeń, ale także efekt bardzo ciężkiej, wieloletniej pracy bardzo dużej grupy osób, z moimi rodzicami na czele – mówi Jeremiasz Wojciechowski. – Na zrobienie tego kroku liczyliśmy już rok temu. Kupiliśmy nawet w tym celu motocykl KTM i rozpoczęliśmy testy, ale nasze plany pokrzyżowała kontuzja. Wykorzystaliśmy jednak ten sezon, aby jeszcze lepiej przygotować się do tego kroku. Wiem, że przede mną bardzo dużo nauki, ale razem z całym teamem damy siebie wszystko, aby godnie reprezentować Polskę oraz partnerów, dzięki którym nasz projekt może się rozwijać”.

Informacja prasowa