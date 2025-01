W bieżącym sezonie 29-latek jest w znakomitej formie. Do tej pory w barwach Istanbul Basaksehir rozegrał 31 spotkań, w których aż 23 razy trafiał do siatki. Dodajmy, że w samej Super Lig zdobył 13 bramek, co aktualnie daje mu prowadzenie w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców. Polak wyprzedza w niej m.in. Victora Osimhena, Ciro Immobile czy Edina Dzeko.

Drużyna Piątka zajmuje aktualnie siódme miejsce w tabeli ligi tureckiej. Jego świetna dyspozycja nie uszła uwadze wyżej notowanych zespołów. W ostatnich dniach sporo mówiło się o zainteresowaniu ze strony Fenerbahce. Gdyby taki transfer doszedł do skutku, reprezentant Polski dołączyłby do Sebastiana Szymańskiego, a jego trenerem byłby Jose Mourinho.

Teraz jednak coraz głośniej jest o tym, że sytuację Piątka monitorują kluby z innych lig. Mowa o drużynach z najlepszych rozgrywek europejskich, ale również o tych zza oceanu. Już wiadomo, że jedną z nich jest Atlanta United. Niewykluczone, że klub z Georgii będzie w stanie zapłacić kwotę odstępnego, na jaką w kontekście Polaka liczy Basaksehir.

Gdyby Piątek zdecydował się dołączyć do zespołu z MLS, to spotkałby w nim dwóch rodaków. Od niemal roku zawodnikiem Atlanty United jest Bartosz Slisz. Natomiast w grudniu szeregi drużyny zasilił Mateusz Klich. Wcześniej 34-latek przywdziewał barwy D.C. United.