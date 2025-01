Przegrał z rywalem i własnym bólem. Polak poza Australian Open

W pierwszym secie rywalizacja między panami była bardzo wyrównana. Decydujące okazało się jedno przełamanie. Hiszpan wygrał serwis Polaka, wychodząc na prowadzenie 5:4. Chwilę później zwieńczył dzieła.

Początek drugiej partii nie zapowiadał niczego złego. Chwile grozy miały miejsce jednak zaledwie po kilku minutach. Majchrzak przegrał swoje podanie (1:2), po czym skrzywił się i zszedł z kortu. Poprosił o przerwę, a po jej zatwierdzeniu przez sędziego, przy Polaku pojawił się fizjoterapeuta.

29-latek wrócił do gry, ale w tym secie już nie podołał. Nie udało mu się powrotnie przełamać Hiszpana. Podobnie jak w pierwszej partii, jeden przegrany serwis okazał się decydujący. Majchrzak przegrał drugiego seta 4:6.

Przerwa medyczna dla Kamila Majchrzaka. Jakiś problem w okolicach szyi.



To co stało się w poprzednich dwóch, nastąpiło i w trzeciej partii. Majchrzak po zaciętej walce ponownie dał się przełamać i to okazało się gwoździem do jego trumny. Polak zakończył swoją przygodę z Australian Open już w pierwszej rundzie.

W kolejnej rundzie Carreno-Busta zmierzy się z Benem Sheltonem.

Kamil Majchrzak - Pablo Carreno-Busta 0:3 (4:6, 4:6, 3:6)

KP, Polsat Sport