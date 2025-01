Szybki powrót Kołeckiego! Znamy pierwsze szczegóły gali Babilon MMA 51

Szymon Kołecki błyskawicznie wraca do klatki po pewnym zwycięstwie nad Olim Thompsonem na jubileuszowej gali Babilon MMA 50! Już 14 marca złoty i srebrny medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów wystąpi przed własnymi kibicami w rodzimym Ciechanowie w walce wieczoru gali Babilon MMA 51.

Dla 43-letniego Szymona Kołeckiego (11-1), który w grudniu ubiegłego roku wznowił karierę po trzyletniej przerwie, będzie to powrót do kategorii półciężkiej, w której w przeszłości występował najczęściej i święcił największe triumfy w MMA. Przed jubileuszową galą Babilon MMA 50 podopieczny Mirosława Oknińskiego wniósł na wagę 101,9 kg, teraz jednak zrzuca masę mięśniową, by zmieścić się w limicie 93 kg. Rywala Szymona Kołeckiego poznamy w ciągu najbliższych dni.

Podczas marcowej gali Babilon MMA 51 w Ciechanowie dojdzie także do arcyciekawej walki niepokonanych prospektów w kategorii półciężkiej – kreowany na przyszłego mistrza efektownie walczący Iwo Baraniewski (4-0) zmierzy się z Kamilem Stachurą (2-0-1), który w ubiegłym roku zadał pierwszą porażkę Sylwestrowi Kołeckiemu (5-1). Kibice zobaczą także starcie niepokonanych zawodników K1 w limicie do 71 kg - Marcel Piersa (1-0) zmierzy się z Pawłem Koniecznym (2-0).





Kolejne ogłoszenia już niedługo.

