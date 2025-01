Lechia Gdańsk kontra Polissia Żytomierz to spotkanie towarzyskie rozgrywane w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Polissia Żytomierz na Polsatsport.pl.

Po wznowieniu rozgrywek gdańszczan czeka trudna walka o utrzymanie. Lechia to aktualnie przedostatni zespół PKO BP Ekstraklasy. Do tego ekipa z Trójmiasta boryka się z problemami pozasportowymi. Do piłkarskiej wiosny zawodnicy Lechii przygotowują się w tureckim Belek.

Przeciwnik Lechii to Polissia Żytomierz - drużyna z Ukrainy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Polissia Żytomierz na Polsatsport.pl.